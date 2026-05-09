«Πολύ πιθανό το trade Γιάννη - Μόμπλεϊ ανάμεσα σε Μπακς και Καβαλίερς»!

Αμερικανός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως η μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Καβαλίερς είναι πάρα πολύ πιθανή!

Ο Γκέρι Ουέλφελ σε τοποθέτησή του ανέφερε πως μία πολύ πιθανή περίπτωση για τη νέα ομάδα του Έλληνα σούπερ σταρ είναι οι Καβαλίερς, με την ομάδα του Μιλγουόκι να παίρνει τον Εβάν Μόμπλεϊ.

Είναι σχεδόν βέβαια πως ο Γιάννης θα αποχωρήσει από τους Μπακς και όλοι αναζητούν ποιος θα είναι ο νέος σταθμός στην καριέρα του «Greek Freak», με τον Αμερικανό δημοσιογράφο να υποστηρίζει πως το trade με τους Καβαλίερς συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Τα πάντα θα κριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, με τον Τζίμι Χάσλαμ, εκ των ιδιοκτητών των Μπακς, να αναφέρει πως όλα θα ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες 6-7 βδομάδες κατά την παρουσίαση του νέου τεχνικού της ομάδας, Τέιλορ Τζένκινς.