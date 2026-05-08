Παναθηναϊκός: Μέσα ο Τολιόπουλος, εκτός ο Γκριγκόνις στο Game 4

Διαφοροποίηση την αποστολή του «τριφυλλιού» για το τέταρτο ματς της σειράς με την ισπανική ομάδα, με τον Εργκίν Αταμάν να αφήνει εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις και να συμπεριλαμβάνει στην 12άδα τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Εκτός φυσικά είναι και ο Κώστας Σλούκας, που αναρρώνει από την επέμβαση στον μηνίσκο στην οποία έχει υποβληθεί, αλλά και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Από την πλευρά της Βαλένθια εκτός είναι ο Τζόσεπ Πουέρτο, με τη θέση του να παίρνει ο Ισάακ Νόγκες. Στην αποστολή δεν είναι φυσικά και ο Λόπεθ Αροστέγκι.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό, Τέιλορ, Ρέιβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νόγκες