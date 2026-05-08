Ευχή να περάσει ο Παναθηναϊκός από τον Χρυσοχοΐδη - «Υπάρχει μεγάλο άγχος για το Final Four» (vid)

Στην παραδοχή ότι το Final Four της Αθήνας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα από πλευράς ασφάλειας, προέβη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπάρχει μεγάλο άγχος για τους ημιτελικούς και τους τελικούς που θα φιλοξενηθούν στο ΟΑΚΑ.

Μιλώντας για τη γιορτή του μπάσκετ και της Ευρωλίγκας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξέφρασε την επιθυμία να προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, παρότι η κοινή παρουσία των δύο αιώνιων αντιπάλων αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας των Αρχών.

«Μακάρι να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Και μακάρι να λειτουργήσουν όλα με βάση την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου και της τάξης. Να γίνει ένα ανταγωνιστικό Final 4 και να οδηγηθούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα, για ακόμα μία φορά, να έχει μια εξαιρετική εικόνα προς τα έξω, όπως και στον τελικό του Conference League», είπε αρχικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και συνέχισε:

«Εργαζόμαστε συστηματικά και σκληρά, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και μεγάλο άγχος. Τις επόμενες ημέρες θα πάω και εγώ στο ΟΑΚΑ μαζί με τους συνεργάτες μου για να κάνουμε μια αυτοψία για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα μέτρα. Είναι πάντως ένα δύσκολο εγχείρημα».