Απάντησε στον Ταβάρες ο Γιανάι: «Περίμενα καλύτερους τρόπους, έπαιξε καλύτερα χωρίς εσένα η Ρεάλ»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ... σήκωσε το γάντι και έδωσε την δική του απάντηση στον Έντι Ταβάρες, μετά το ποστάρισμα του σέντερ της Ρεάλ στα social media.

Κόντρα ανάμεσα στον Έντι Ταβάρες και τον Οφέρ Γιανάι ξέσπασε μετά την ολοκλήρωση της σειράς ανάμεσα στην Ρεάλ και την Χάποελ Τελ Αβίβ, με αφορμή το ποστάρισμα που έκανε ο έμπειρος σέντερ.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ δεν άφησε αναπάντητο το μήνυμα του Ταβάρες, κάνοντας retweet την ανάρτηση του σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, για να δώσει την δική του απάντηση.

«Περίμενα καλύτερους τρόπους από κάποιον που μεγάλωσε στο Κάπο Βέρντε, αλλά ειλικρινά, Έντι, νομίζω ότι θα έπρεπε να ανησυχείς περισσότερο για το γεγονός ότι η ομάδα σου έπαιξε καλύτερα χωρίς εσένα...», ανέφερε ο Γιανάι.