Ταβάρες για Γιανάι: «Τώρα μεταμφιέσου σε ταξιδιωτικό πράκτορα και πήγαινε σπίτι σου» (pic)

Ο Έντι Ταβάρες μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four της Euroleague, έδωσε την απάντησή του στον πρόεδρο της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ, σε αρκετές περιπτώσεις την φετινή σεζόν προκάλεσε με την στάση του, όπως και στη σειρά των αγώνων με την Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που έφερε την αντίδραση του Ταβάρες.

Αμέσως μετά το τέλος του Game 4 που έφερε την πρόκριση για τους Μαδριλένους στο Final Four της Ευρωλίγκα, ο σέντερ των Μαδριλένων, έκανε χαρακτηριστικό ποστάρισμα στα social media.

«Κασκόλ, λόγιος, παπαράτσι... Τώρα μεταμφιέσου σε ταξιδιωτικό πράκτορα και πήγαινε σπίτι σου!», ανέφερε στο μήνυμά του ο Έντι Ταβάρες, αναφερόμενος στον Οφέρ Γιανάι.