Με προβλήματα κόντρα στην ΑΕΚ η Μάλαγα: Εκτός Ντουάρτε, Ρούμπιτ και Ντζέντοβιτς

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα για τον ημιτελικό του Final-4 του BCL, με την ισπανική ομάδα να παρατάσσεται με απουσίες κόντρα στην Ένωση (22:00).

Συγκεκριμένα ο Ιμπόν Ναβάρο δεν θα έχει στην διάθεση τον Κρις Ντουάρτε που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα, ενώ εκτός είναι και οι Όγκουστιν Ρούμπιτ και Νιχάντ Ντζέντοβιτς.

Αναλυτικά η 12άδα: Πέρεζ, Οντίτζε, Μπαλτσερόφσκι, Ουέμπ, Καλινόσκι, Μπαρέιρο, Ντίαζ, Κομπς, Σουλεϊμάνοβιτς, Τιλί, Κράβις, Πέρι.