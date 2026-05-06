Μπούτσκος: «Δοκιμάστηκε πάρα πολύ η πνευματική μας δύναμη»

Ο Παντελής Μπούτσκος μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της Stoximan GBL είπε είναι ότι υπερήφανος για την ομάδα του και ότι δοκιμάστηκε πάρα πολύ η πνευματική της δύναμη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη τύπου ο Έλληνας τεχνικός:

«Οφείλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Κάνοντας ένα φοβερό φίνις στους τελευταίους δύο μήνες και κερδίζοντας συνεχόμενα must win παιχνίδια καταφέραμε και είμαστε στα ημιτελικά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό.

Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το προπονητικό επιτελείο, σε όλο το σταφ, γιατί πραγματικά εργαστήκαμε πυρετωδώς για να μπορεί η ομάδα να είναι σε αυτό το επίπεδο. Το ιατρικό επιτελείο επίσης ήταν σε κατάσταση συναγερμού για να διαχειριστούμε όλη αυτή την επιβάρυνση που φορτωθήκαμε.

Και αυτό που μένει για εμάς είναι ο χαρακτήρας που δείξαμε, η ποιότητα που βγάλαμε στο παρκέ, το πώς ανταποκριθήκαμε σε κρίσιμες στιγμές. Δοκιμάστηκε πάρα πολύ η πνευματική μας δύναμη και οι αντοχές και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε στα ημιτελικά. Επίσης, οφείλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Περιστερίου. Πραγματικά παρουσίασε μια εξαιρετική εικόνα φέτος. Πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανοι για τη δουλειά τους και το πώς εκπροσώπησαν την πόλη».