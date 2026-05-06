Ξανθόπουλος: «Περνάγαμε μέσα από όποιες αντιξοότητες είχαμε, όλοι μαζί σαν μια οικογένεια»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην συνέντευξη τύπου μετά την ήττα του Περιστέρι Betsson από τον ΠΑΟΚ, δήλωσε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν για την ομάδα του και σε όποια αντίξοη συνθήκη υπήρχε την αντιμετώπιζε σαν οικογένεια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του Περιστέρι Betsson:

«Αρχικά να πω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την πρόκρισή του στους τέσσερις του πρωταθλήματος και καλή συνέχεια. Όσον αφορά τη δικιά μας την ομάδα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, παίκτες, συνεργάτες, ανθρώπους στα γραφεία και φυσικά τη διοίκηση. Γιατί, όπως είπα και στα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια, ήμουν τυχερός και ευλογημένος σαν παίκτης που έπαιξα μέχρι τα 41 μου και ότι είμαι ευλογημένος που η πρώτη μου χρονιά σαν προπονητής ήταν εδώ, σε αυτό το περιβάλλον, με αυτούς τους παίκτες, με αυτό το σταφ, με αυτούς τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα. Και νομίζω ότι το μυστικό της φετινής χρονιάς, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι αυτό το περιβάλλον. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρω ότι ήταν εννιά-δέκα μήνες (με τους συνεργάτες λίγο παραπάνω), κάποιες στιγμές ήμουνα λίγο "κακός", αλλά ήταν για το καλό της ομάδας και το καλό το δικό τους. Και νομίζω ότι όταν μια σχέση θέλεις να λέγεται υγιής σχέση, νομίζω μερικές φορές υπάρχουν και οι τσακωμοί και οι δύσκολες στιγμές. Και μέσα από αυτές γίνεσαι πιο δυνατός, όπως και εμείς. Όποτε πέφταμε, δεν κοιτάγαμε ποτέ πίσω, κοιτάγαμε το επόμενο βήμα. Δεν πέφταμε ποτέ πίσω, πέφταμε πάντα μπροστά. Και περνάγαμε μέσα από όποιες αντιξοότητες είχαμε, όλοι μαζί σαν μια οικογένεια, για να πηγαίναμε στον επόμενο στόχο.

Οπότε αυτό δεν είναι εύκολο σε μια ομάδα. Και αυτό που είπα και στα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια είναι ότι έχουν όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου (και θέλω να πιστεύω και εγώ για τον εαυτό μου, έτσι ήμουνα σαν παίκτης και έτσι είμαι σαν προπονητής) το winning mentality, ότι όλα τα παιδιά είναι winners. Και το απέδειξαν και σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όταν το σκορ ήταν 57-68, ξέροντας ότι είναι ο δεύτερος αγώνας και μπορεί να πάνε διακοπές όλοι, θα το παρατούσαν. Εμείς το πήγαμε 70-70. Αλλά πρέπει να βάλουμε και κάτι. Με 3/23 τρίποντα και 5/20 στον προηγούμενο αγώνα, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις αυτή την ομάδα. Παρόλα αυτά αξίζουν πολλά μπράβο και για τη σημερινή εμφάνιση, αλλά φυσικά για όλη τη σεζόν.

Όσον αφορά τον Βλαδίμηρο Γιάνκοβιτς αρχηγό του Περιστερίου και την απόφαση του να αποσυρθεί από το μπάσκετ, υποστήριξε: «Αρχικά να πω ότι ήταν τιμή μου που ήταν συμπαίκτης μου, πρώτα, γιατί τον είχα 16 χρονών στον Πανιώνιο, 17. Από τότε μυαλό δεν έβαλε (γέλια).

Και αυτό που του είπα μέσα είναι ότι ήταν τιμή μου που στην πρώτη μου χρονιά σαν προπονητής, με ό,τι τρέλα κι αν έχει, ήταν αρχηγός της ομάδας μαζί με τον Σι Τζέι Χάρις και βοήθησε πάρα-πάρα πολύ, πραγματικά. Νομίζω ότι έκανε και αγωνιστικό step-up τη φετινή χρονιά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Γι' αυτό το λέω, τον ρώτησα βέβαια αν είναι σίγουρος ότι θέλει να σταματήσει και μου είπε ναι. Και αξίζουν πολλά μπράβο για την καριέρα που είχε και νομίζω ότι βασικά είμαι σίγουρος ότι θα μείνει κοντά στο μπάσκετ με άλλη ιδιότητα».