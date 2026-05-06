Ξανθόπουλος: «Χαρούμενος και ευλογημένος στην πρώτη μου σεζόν»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μοίρασε τα ευχαριστήριά του σε όλο τον οργανισμό του Περιστερίου Betsson για τη φετινή σεζόν, που έληξε με την ήττα από τον ΠΑΟΚ και τον αποκλεισμό στην προημιτελική φάση της Stoiximan GBL.

O κόουτς των «κυανοκίτρινων» μίλησε στην ΕΡΤ μετά το παιχνίδι και αναφέρθηκε με συντομία για όσα έγιναν στη φετινή χρονιά: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευλογημένος γιατί στην πρώτη μου σεζόν ως προπονητής, σε τέτοιο περιβάλλον με τέτοιους παίκτες, διοίκηση και συνεργάτες.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να πάμε τη σειρά σε τρίτο ματς στη Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ αλλά και στην ομάδα μας. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας βοήθησε πάρα πολύ φέτος. Δεν έχω να πω κάτι για το μέλλον. Θα κάνουμε τον απολογισμό με τη διοίκηση και θα δούμε».