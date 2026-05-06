Η δήλωση του Μοντέρο τοιχοκολλήθηκε έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού! (pic)

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τοιχοκόλλησαν έξω από τα αποδυτήρια του «T-Center» τις προκλητικές δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο!

Ο άσος της Βαλένθια με υπερβολική δόση αλαζονείας πριν από την έναρξη της σειράς και με δεδομένο πως η ισπανική ομάδα είχε ήδη επικρατήσει δύο φορές των «πράσινων» στην κανονική διάρκεια της Euroleague, είχε δηλώσει: «Μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ»!

Κάτι που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν άφησαν έτσι, με τις δηλώσεις του Μοντέρο να υπάρχουν τοιχοκολλημένες έξω από τα αποδυτήρια του «T-Center» πριν την έναρξη της σειράς και τα δύο πρώτα ματς στην Ισπανία.

Την είδηση είχε αποκαλύψει το SDNA μέσω της εκπομπής «Άγνωστες Υποθέσεις» την Παρασκευή (1/5).