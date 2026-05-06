Κουτλουάι για την παρουσία του Γιαννακόπουλου στο F4: «Θα πάει γήπεδο με πλαστική και ελικόπτερο!»

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ιμπραήμ Κουτλουάι σχολίασε την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και εξήγησε πως αν το «Τριφύλλι» κερδίσει και φτάσει στον τελικό τότε ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» θα βρει τον τρόπο να βρεθεί στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο S Sport:

Για την τιμωρία και την απαγόρευση εισόδου στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο F4: «Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και φτάσει στον τελικό, ο Γιαννακόπουλος θα βρει τρόπο. Θα κάνει πλαστική στο πρόσωπό του, θα το αλλάξει και θα πάει στο γήπεδο. Μπορεί να κατέβει με ελικόπτερο από πάνω, να μπει από άλλη είσοδο. Ακόμα και να χρειαστεί, θα πάει δύο μέρες πριν και θα μείνει εκεί για να είναι μέσα».

Για την σειρά της Φενέρ με την Ζαλγκίρις: «Η Ζάλγκιρις μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά της στα σουτ και να παίξει καλύτερα, όμως δεν πρέπει να αλλάξουμε τη δική μας ταυτότητα. Ακόμα κι αν παίξουν καλύτερα, γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι οι πιθανότητές τους να επιστρέψουν από το 2-0 και να αποκλείσουν τη Φενέρμπαχτσε είναι μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές».

Για το αν υπάρχει ομάδα που μπορεί να κερδίσει την Φενέρ σε σειρά αγώνων: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα στη EuroLeague που να μπορεί να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε τρεις φορές στη σειρά. Ίσως αν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό να μην ήταν τόσο ξεκάθαρο, αλλά και πάλι θεωρώ ότι θα παίρναμε τη σειρά. Ελπίζω να τελειώσει η σειρά την Τετάρτη, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε για το Final Four».