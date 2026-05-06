Φελίζ: «Αυτά θα είναι τα κλειδιά του ματς - Να μάθουμε από το προηγούμενο παιχνίδι»

Ενόψει του Game 4 της Ρεάλ Μαδρίτης με την Χάποελ Τελ Αβίβ ο Αντρές Φελίζ στάθηκε στα «κλειδιά» που θα κρίνουν την αναμέτρηση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πρέπει να μάθουμε από το προηγούμενο παιχνίδι και να έχουμε την νοοτροπία και την συγκέντρωση που μας έλειπε στο τρίτο παιχνίδι. Έχουμε αρκετά καλή ομάδα για να κερδίσουμε εδώ. Ξέρουμε πως δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο.

Ήταν πιο εύστοχοι και εμείς πρέπει να διορθώσουμε μερικές λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να μείνουμε στον ίδιο δρόμο. Επίσης, πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα, έπαιξαν πολύ καλά. Πρέπει να κερδίσουμε απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο».

Για τα «κλειδιά» του αγώνα: «Το επίπεδο της συγκέντρωσης. Οι δύο ομάδες γνωρίζουν η μία την άλλη πολύ καλά και ξέρουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία. Πρέπει να έχουμε ενέργεια στο τέταρτο παιχνίδι και όλα θα εξαρτηθούν από τα επίπεδα της συγκέντρωσης και του physicality που θα έχουμε από την αρχή. Νιώθω καλά, θέλω να συνεχίσω να συνεισφέρω στην ομάδα και να έχω physicality ώστε να ακολουθούν οι συμπαίκτες μου».