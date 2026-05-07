Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για αυτό που δεν μπόρεσε πέρυσι: Την υπέρβαση

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το Final-Four του Basketball Champions League και θέλει να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρσι: Την υπέρβαση.

Η ΑΕΚ συνεχίζει την εξαιρετική της ευρωπαϊκή πορεία και έχει μπροστά της το Final-Four του Basketball Champions League. Εκεί θα αναμετρηθεί με την back-to-back πρωταθλήτρια Μάλαγα (7/5, 22:00). Η ισπανική ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει το κύπελλο Ισπανίας, το ισπανικό supercup, το FIBA Intercontinental Cup και το κύπελλου Ανδαλουσίας και θέλει να κάνει το three-peat στο BCL. Ωστόσο, το έργο της μόνο εύκολο δεν θα είναι. Και αυτό γιατί θα βρει μπροστά της την Ένωση, η οποία φέτος θέλει να κάνει την υπέρβαση.

Η ΑΕΚ πέρσι ήταν το ξεκάθαρο outsider στο Final-Four και τελικά γνώρισε την ήττα με 71-65 από την Μάλαγα. Όμως, φέτος παρουσιάζεται καλύτερη σε όλους τους τομείς και θα τα δώσει όλα για να καταφέρει αυτό που δεν μπόρεσε πέρσι. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είναι η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης μέχρι τώρα με ρεκόρ 13-2 και έχει παρουσιαστεί ανταγωνιστική σε όλα της τα παιχνίδια. Και μεγάλο ρόλο σε αυτό έχουν παίξει οι δύο της αστέρες: Φρανκ Μπάρλτεϊ και ΡαϊΚουάν Γκρέι (και οι δύο στην κορυφαία 5άδα της φάσης των «16»).

Ο Μπάρτλεϊ (18,5 πόντοι, 3,7 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ) ακόμα και σε παιχνίδια που μπορεί να μην έχει κάνει εμφάνιση MVP, πάντα δείχνει χαρακτήρα στο τέλος και πετυχαίνει κρίσιμα και μεγάλα σουτ. Έχει δώσει ουκ ολίγες νίκες στην Ένωση με σουτ στο φινάλε και όταν η μπάλα ζυγίζει… τόνους, για αυτόν είναι σαν πούπουλο. Την ίδια ώρα, ο Γκρέι (13,4 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ) αναδείχθηκε MVP της φάσης των «16» και έχει κάνει τεράστια βήματα βελτίωσης σε σχέση με πέρσι.

Συνολικά η ΑΕΚ έχει κερδίσει μεγάλη εμπειρία από την περσινή σεζόν και φέτος στο ρόστερ της παίκτες που έχουν ζήσει κρίσιμα ματς και έχουν το know-how για το πώς να διαχειριστούν την πίεση (πχ. Νάναλι).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρή, να δώσει για 40 λεπτά το… 200% και να μην επιτρέψει στους Ισπανούς να κυριαρχήσουν ξανά στο τελευταίο δεκάλεπτο (10-21 το επιμέρους σκορ πέρσι). Μόνο εύκολο δεν θα είναι αυτό, όμως η φετινή ΑΕΚ φέτος δείχνει ικανή να «σπάσει» το σερί της Μάλαγας εναντίον της (έχει κερδίσει τα τρία τελευταία παιχνίδια) και να κάνει αυτό που δεν κατάφερε πέρσι: Την υπέρβαση.