Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση των «πρασίνων» ο Σλούκας (vid)

Ο Κώστας Σλούκας βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens» ενόψει του Game 3 με τη Βαλένθια και τα είπε με τους συμπαίκτες του.

Μπορεί ο Κώστας Σλούκας να βγήκε off από την σειρά με την Βαλένθια λόγω τραυματισμού, ωστόσο ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο πλευρό των «πρασίνων» ενόψει του Game 3 κόντρα στις «νυχτερίδες».

Ο Έλληνας άσος έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού» και είχε την ευκαιρία να τα πει με τους συμπαίκτες του. οι οποίοι προετοιμάζονταν για την κρίσιμη «μάχη» με τους Ισπανούς.

Ο 36χονος γκαρντ του «τριφυλλιού», βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας, μετά από τον τραυματισμό που αποκόμισε στο γόνατό του και θα κάνει αγώνα δρόμο για να είναι έτοιμος στο Final-4 εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί.

