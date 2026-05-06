Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση των «πρασίνων» ο Σλούκας (vid)

Μπορεί ο Κώστας Σλούκας να βγήκε off από την σειρά με την Βαλένθια λόγω τραυματισμού, ωστόσο ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο πλευρό των «πρασίνων» ενόψει του Game 3 κόντρα στις «νυχτερίδες».
Ο Έλληνας άσος έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού» και είχε την ευκαιρία να τα πει με τους συμπαίκτες του. οι οποίοι προετοιμάζονταν για την κρίσιμη «μάχη» με τους Ισπανούς.
Ο 36χονος γκαρντ του «τριφυλλιού», βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας, μετά από τον τραυματισμό που αποκόμισε στο γόνατό του και θα κάνει αγώνα δρόμο για να είναι έτοιμος στο Final-4 εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί.
Δείτε το video:
🎥 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗼𝗳𝗳𝘀: 𝗔𝘁𝗵𝗲𝗻𝘀 𝗕𝗼𝘂𝗻𝗱 🏛️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 6, 2026
Back at HOME and fully focused on the target. A big night is coming at the Telekom Center Athens.
We stand together, one win away from our goal. It’s time to protect our house and secure our place in the… pic.twitter.com/IDOlRCPUO1