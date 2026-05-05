ΕΟΚ: Εκεί που η γυναίκα του Καίσαρα δεν χρειάζεται να είναι τίμια, αρκεί να κάνει τη δουλειά που πρέπει

Η Ομοσπονδία του Λιόλιου ήξερε από την αρχή της σεζόν πως διαιτητής του συστήματος κατηγορείται για πλαστογραφία, αλλά σα να μην τρέχει τίποτα συνέχιζε να τον ορίζει, θεωρώντας τον άκρως αξιόπιστο για να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Με την ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου, δεν βαριέσαι ποτέ. Εκεί που νομίζεις πως έπιασε πάτο, δεν έχει πιο χαμηλά, σου αποδεικνύει με… περηφάνια κιόλας, πως μπορεί να τα κάνει ακόμη χειρότερα. Δίχως να μιλάμε απλά για ανικανότητα ή ανεπάρκεια διοικητική. Τα θέλει και τα κάνει έτσι.

Η αποκάλυψη του iΕidiseis– προφανώς και οι χειροκροτητές δεν ασχολήθηκαν με το θέμα – για διαιτητή που κατηγορείται για πλαστογραφία με όφελος 120.000 ευρώ, έχει μια ενδιαφέρουσα προέκταση. Κι αυτή αφορά την ίδια τη στάση της ΕΟΚ και της ΚΕΔ. Το ίδιο και το αυτό φυσικά.

Η γυναίκα του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι τίμια, πρέπει και να το δείχνει. Έτσι λέει ο λαός. Στην ΕΟΚ το έχουν μετατρέψει. Δεν τους ενδιαφέρει αν η γυναίκα του Καίσαρα δείχνει τίμια, δεν τους ενδιαφέρει αν είναι τίμια. Τους αρκεί η γυναίκα του Καίσαρα να τους εξυπηρετεί τις ανάγκες του συστήματος. Τα υπόλοιπα (νομίζουν πως) τα κρύβουν.

Η σφυρίχτρα που κατηγορείται για πλαστογραφία, έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έχει όμως και το ενδεχόμενο της ενοχής. Αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη, αλλά την όποια αξιοπιστία (ποια; ) του μπάσκετ.

Στην Ομοσπονδία που διοικεί ο άνθρωπος για τον οποίο υπάρχουν αποδείξεις πως διοικούσε τον Προμηθέα και εμπλεκόταν σε ορισμούς διαιτητών, γνώριζαν για την κατηγορία πλαστογραφίας από τον Οκτώβριο του 2025. Την αρχή της σεζόν δηλαδή.

Το πιο απλό και φυσιολογικό, θα ήταν να αφήσουν το εμπλεκόμενο πρόσωπο της διαιτησίας, εκτός ορισμών. Ούτε ασχολήθηκαν όμως. Δεν τους ενδιέφερε καν η όποια… τιμιότητα και αξιοπιστία. Αφού τους κάνει τη δουλειά, σφυρίζει. Αφού σφυρίζει, δεν πα να κατηγορηθεί για τα πάντα: Θα συνεχίσει στο βούρκο του ελληνικού μπάσκετ.

Μέχρι και η EuroLeague που σε επίπεδα διαιτητικής διαφθοράς δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, σε ανάλογες περιπτώσεις έθετε τους διαιτητές εκτός ορισμών όσο διαρκούσαν έρευνες. Είτε δικαστικές είτε εσωτερικές. Το είδαμε με κλεπτομανή διαιτητή και όχι μόνο.

Αν δεν μας πιστεύουν στην ΕΟΚ του Λιόλιου, ας ρωτήσουν τον επικεφαλής της ΚΕΔ. Έχει προσωπική εμπειρία για το τι κάνει η Euroleague και πώς χειρίζεται υποθέσεις, όταν «τρέχουν» έρευνες για παράνομες πράξεις.

Εκεί βέβαια σταματά και η όποια κουβέντα. Όταν αυτός που ορίζει τους διαιτητές μαζί με τον Λιόλιο, το δεξί του χέρι, είναι άνθρωπος που έχει εμπλακεί σε ιστορίες παρανομίας και τελικά τερμάτισε την διαιτητική του καριέρα για αυτό το λόγο, πώς μπορεί κάποιος να περιμένει να χειριστούν σωστά, τίμια και με αξιοπρέπεια ένα ζήτημα όπως της κατηγορίας για πλαστογραφία σε σημαντική σφυρίχτρα της χώρας;

Άντε τώρα να πείσετε τον κόσμο, πως τέτοιου είδους εμπλεκόμενοι στο άθλημα, ξαφνικά γίνονται αξιόπιστοι αναφορικά με την ελληνική διαιτησία. Σε όλους τους άλλους τομείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάφορες παρανομίες, αλλά όταν πατάνε παρκέ και βάζουν σφυρίχτρα στο στόμα ή όταν ορίζουν διαιτητές, δεν τους επηρεάζει κανείς και τίποτα.

Τώρα το αν κρίνουν οι διαιτητές και σύμφωνα με το συμφέρον της ΕΟΚ, διοργανώσεις από σχολικά πρωταθλήματα μέχρι πρωτάθλημα GBL, είναι μάλλον συμπτωματικό...