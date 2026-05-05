Χωρίς Νιλικίνα κόντρα στην Μονακό για το Game 3 o Oλυμπιακός

Χωρίς τον Φραν Νιλικίνα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο Game 3 των play-offs κόντρα στην Μονακό (20:45).

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο την Μονακό για το Game 3 των Play-off της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν τη νίκη για να «σκουπίσουν» την σειρά και να βρεθούν στο πέμπτο συνεχόμενο Final-4.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τον Φρανκ Νιλικίνα, ενώ εκτός αποστολής είναι και ο τραυματίας Τάισον Ουόρντ, ο οποίος δεν ακολούθησε την ομάδα στην Γαλλία.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Τζόσεφ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ.