Πεναρόγια: «Μπαίνουμε στο πιο σημαντικό μέρος της σεζόν - Να βελτιωθούμε αμυντικά»

Ο Χουάν Πεναρόγια σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Παρτίζαν κόντρα στην Μπόσνα για τα προημιτελικά της ABA League στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του μπαίνει στο πιο σημαντικό μέρος της σεζόν ενώ σημείωσε ότι πρέπει να βελτιωθούν και αμυντικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μπαίνουμε στα πλέι οφ, το πιο σημαντικό μέρος της σεζόν. Παίζουμε εναντίον της Μπόσνα, μιας ομάδας με την οποία έχουμε ήδη παίξει δύο παιχνίδια τους τελευταίους δύο μήνες. Πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι αμυντικά. Στον προηγούμενο αγώνα είχαμε πολλά προβλήματα, παρόλο που έπαιξαν χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες, κάτι που λέει από μόνο του πόσο επικίνδυνη ομάδα είναι. Έχουμε ένα απαιτητικό παιχνίδι μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Τι δήλωσε ο Τόνι Τζεκίρι:

«Οι προσδοκίες είναι σαφείς, πάμε για τη νίκη. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι πρόκειται για τα πλέι οφ, οπότε πρέπει να έχουμε τεράστια ενέργεια. Παίζουμε το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας και γι' αυτό πρέπει να κερδίσουμε. Χρειαζόμαστε αυτή την πρώτη νίκη»