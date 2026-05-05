Άρης Betsson για την απώλεια του Ορτίθ: «Θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ» (pic)

Το δικό του μήνυμα για το θάνατο του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ έστειλε η ΚΑΕ Άρης Betsson.

Ο Πορτορικανός βετεράνος σέντερ έφυγε από τη ζωή στα 62 του και οι «κιτρινόμαυροι», με τους οποίους κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς του 1997, έστειλαν τα συλλυπητήριά τους:

«Ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Άρη για δύο χρόνια, δεν είναι πια ανάμεσά μας.

Ο Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο Πορτορικανός άσος αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 1996 έως το 1998 και αποτέλεσε μία από τις μεγάλες μορφές του αθλήματος, με παρουσία, μεταξύ άλλων, στο ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα.

Εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλειά του και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».