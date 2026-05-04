Το ΑΕΚ - Μάλαγα με την γλώσσα των αριθμών

Η Ουνικάχα Μάλαγα και η ΑΕΚ συγκαταλέγονται, μαζί με την Τενερίφη, στις ομάδες με τις περισσότερες παρουσίες σε ημιτελική φάση του Basketball Champions League, έχοντας φτάσει τουλάχιστον τρεις φορές στην τετράδα.

Η Ουνικάχα έχει επικρατήσει στα τρία τελευταία παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ στο BCL, συμπεριλαμβανομένου του ημιτελικού του 2025 (71-65), με την ελληνική ομάδα να μένει σταθερά στους 65-66 πόντους στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Παράλληλα, η ισπανική ομάδα «τρέχει» σερί 10 νικών σε αγώνες από τα προημιτελικά και μετά, ενώ έχει κατακτήσει τους δύο τελευταίους ημιτελικούς της και στοχεύει να γίνει η πρώτη που φτάνει σε τρεις διαδοχικούς τελικούς.

Εντυπωσιακή είναι και η εντός έδρας παρουσία της Ουνικάχα απέναντι σε μη ισπανικές ομάδες, με 20 σερί νίκες στην Ισπανία, έχοντας σημειώσει 90+ πόντους στα 11 από τα τελευταία 12 παιχνίδια. Η τελευταία της ήττα σε τέτοια περίπτωση ήταν σε ημιτελικό το 2023, από την Τέλεκομ Βόννης (67-69).

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ έχει βρεθεί αποκλειστικά απέναντι σε ισπανικές ομάδες σε ημιτελικούς της διοργάνωσης (Ουνικάχα δύο φορές, καθώς και Μούρθια και Σαραγόσα). Ωστόσο, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε Final Four εκτός έδρας, καθώς οι τρεις προηγούμενες παρουσίες της πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (2018, 2020, 2025).

Σε περίπτωση νίκης επί της Ουνικάχα, η ΑΕΚ θα γίνει η δεύτερη ομάδα που φτάνει τις 100 νίκες στη διοργάνωση, μετά την Τενερίφη (128). Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική ομάδα μετρά τέσσερις διαδοχικές ήττες επί ισπανικού εδάφους, με τρεις εξ αυτών να τη βρίσκουν πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά από το ημίχρονο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αγωνιστικά στοιχεία των δύο ομάδων: οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο της Ουνικάχα σημειώνουν κατά μέσο όρο 45,1 πόντους ανά αγώνα - την κορυφαία επίδοση στη διοργάνωση - ενώ αποτελεί μία από τις τρεις ομάδες (μαζί με τις Άλμπα Βερολίνου και Νίμπουρκ) που παίρνουν περισσότερους πόντους από τον πάγκο σε σχέση με την αρχική πεντάδα.

Η ΑΕΚ, αντίθετα, ξεχωρίζει για την άμυνά της στο δεύτερο ημίχρονο, επιτρέποντας μόλις 34 πόντους κατά μέσο όρο - την καλύτερη επίδοση στο BCL - σε σύγκριση με τους 40,9 που δέχεται στο πρώτο μέρος.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Κέντρικ Πέρι έχει σημειώσει διψήφιο αριθμό πόντων σε κάθε έναν από τους τρεις προηγούμενους ημιτελικούς του με την Ουνικάχα, ενώ παραμένει αλάνθαστος στις βολές (11/11). Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας σημειώσει 16+ πόντους σε οκτώ από τα τελευταία εννέα παιχνίδια του στη διοργάνωση, με την ομάδα του να παραμένει αήττητη όταν φτάνει ή ξεπερνά αυτό το όριο.