Τέλος από τους Μάτζικ ο Τζαμάλ Μόσλεϊ μετά τον αποκλεισμό στα play-off

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Ορλάντο Μάτζικ αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Τζαμάλ Μόσλεϊ μετά τον νέο αποκλεισμό της ομάδας στον πρώτο γύρο των playoffs, ο οποίος ήταν ο τρίτος συνεχόμενος τα τελευταία χρόνια.
Ο Μόσλεϊ ολοκληρώνει την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας έπειτα από πέντε σεζόν, κατά τις οποίες οδήγησε τους Μάτζικ σε τρεις διαδοχικές συμμετοχές στα playoffs (2023–2026), χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προχωρήσει πέρα από τον πρώτο γύρο.
Η τρέχουσα σεζόν ολοκληρώθηκε με τον ίδιο τρόπο, καθώς η ομάδα αποκλείστηκε εκ νέου νωρίς από τη συνέχεια της postseason,
BREAKING: The Orlando Magic have dismissed head coach Jamahl Mosley, sources tell ESPN. Mosley's tenure in Orlando finishes after five seasons, including three consecutive playoff runs from 2023 to 2026. Orlando had a first-round elimination for the third straight time Sunday. pic.twitter.com/Gb4LOgu8aZ— Shams Charania (@ShamsCharania) May 4, 2026