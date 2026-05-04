Τέλος από τους Μάτζικ ο Τζαμάλ Μόσλεϊ μετά τον αποκλεισμό στα play-off

Οι Ορλάντο Μάτζικ ολοκλήρωσαν την συνεργασία τους με τον προπονητή Τζαμάλ Μόσλεϊ έπειτα από τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο των playoffs.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Ορλάντο Μάτζικ αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Τζαμάλ Μόσλεϊ μετά τον νέο αποκλεισμό της ομάδας στον πρώτο γύρο των playoffs, ο οποίος ήταν ο τρίτος συνεχόμενος τα τελευταία χρόνια.

Ο Μόσλεϊ ολοκληρώνει την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας έπειτα από πέντε σεζόν, κατά τις οποίες οδήγησε τους Μάτζικ σε τρεις διαδοχικές συμμετοχές στα playoffs (2023–2026), χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προχωρήσει πέρα από τον πρώτο γύρο.

Η τρέχουσα σεζόν ολοκληρώθηκε με τον ίδιο τρόπο, καθώς η ομάδα αποκλείστηκε εκ νέου νωρίς από τη συνέχεια της postseason,