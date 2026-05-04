Ουόριορς: Πιστεύουν ότι θα βρεθεί η «χρυσή τομή» με τον Κερ - Το ESPN… καραδοκεί

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θέλουν να συνεχίσουν με τον Στιβ Κερ στον πάγκο και πιστεύουν πως θα καταφέρουν να βρουν την… χρυσή τομή. Την ίδια ώρα, το ESPN κάνει την δική του προσπάθεια για να τον υπογράψει στον ρόλο του αναλυτή.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε νωρίς για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και ο οργανισμός έχει στρέψει την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Φυσικά, νούμερο ένα προτεραιότητα είναι ο προπονητής, καθώς το συμβόλαιο του Στιβ Κερ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, οι «Πολεμιστές» πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να βρουν την… χρυσή τομή και να τον πείσουν να επιστρέψει για τουλάχιστον ακόμη μία σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στεφ Κάρι έχει κάνει ξεκάθαρο πως θα ήθελε στον πάγκο της ομάδας τον Κερ και του χρόνου.

Ωστόσο, την ίδια ώρα οι Ουόριορς έχουν και ανταγωνισμό. Όχι όμως από το ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, το «ESPN» προσπαθεί να πείσει τον Κερ να επιστρέψει στην τηλεόραση ως αναλυτής.

Έτσι, μένει να φανεί ποια θα είναι η απόφαση του θρυλικού κόουτς.