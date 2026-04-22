Το πήρε και αυτό: O Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε Clutch παίκτης της χρονιάς

Ακόμη ένα βραβείο πρόσθεσε στην συλλογή του ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που ψηφίστηκε ως ο καλύτερος παίκτης στις κρίσιμες καταστάσεις ενός αγώνα στην regular season του NBA.

Ο Καναδός γκαρντ οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Νο1 της δυτικής περιφέρειας, όντας υποψήφιος και για το βραβείο του MVP.

Πριν την ανακοίνωση του MVP της σεζόν, ωστόσο ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πήρε το βραβείο του clutch παίκτη της χρονιάς, που δίνεται στον καλαθοσφαιριστή που ήταν πιο καθοριστικός στο κλείσιμο κρίσιμων αγώνων.

Αυτό είναι το τέταρτο βραβείο του Καναδού την τελευταία διετία, αφού πέρσι αναδείχθηκε MVP της Regular Season, MVP των τελικών της Δύσης, αλλά και των τελικών του NBA.