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ΠΑΟΚ - Άρης | Ο Μποχωρίδης ευστοχεί σε τρίποντο και το πανηγυρίζει χαρακτηριστικά (vid)

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Ο αρχηγός του Άρη σημειώνει το πρώτο του τρίποντο στο ματς και το πανηγυρίζει αναλόγως

 

ΠΑΟΚ - Άρης | Ο Μποχωρίδης ευστοχεί σε τρίποντο και το πανηγυρίζει χαρακτηριστικά (vid)