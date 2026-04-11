Μασιούλις για το πολύτιμο διπλό της Ζαλγκίρις: «Μείναμε ενωμένοι σε μια πολύ δύσκολη έδρα»

Η Ζαλγκίρις πέρασε από την έδρα της Παρτιζάν, αγκαλιάζοντας την είσοδό της στα πλέι οφ και ο Τόμας Μασιούλις δε θα μπορούσε παρά να εκφράσει την ικανοποίησή του.

Στις δηλώσεις του ο κόουτς της Ζαλγκίρις αναφέρθηκε στο διπλό της ομάδας του, ενώ στάθηκε και στον συγκινητικό αποχαιρετισμό των οπαδών της Παρτιζάν στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.

Αρχικά ανέφερε για τη νίκη: «Ξέραμε ότι παίζαμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μείναμε ενωμένοι και πήραμε τη νίκη. Δεν χρησιμοποιήσαμε τα φάουλ μας αρκετά καλά στην αρχή. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η άμυνά μας ήταν πολύ καλύτερη. Ελέγξαμε το παιχνίδι και αξίζαμε να κερδίσουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στους οπαδούς που μπορούσαμε να επικοινωνούμε με τόσο θόρυβο στο γήπεδο.

Για την πορεία της Ζαλγκίρις και τους Λιθουανούς παίκτες: «Ως νέος προπονητής, δεν περίμενα τίποτα. Πήγαινα από αγώνα σε αγώνα και προσπαθούσα να προετοιμάσω την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Οι εγχώριοι παίκτες είναι πολύ σημαντικοί και θέλουμε τους καλύτερους στην ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι επειδή θέλουν να παίζουν μαζί μας και επειδή έχουμε την ευκαιρία να κρατήσουμε πολλούς από αυτούς. Αυτό είναι σημαντικό για τα αποδυτήρια και τους οπαδούς μας».

Και για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς και τη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του: «Είναι ένας μεγάλος θρύλος της Παρτιζάν και είναι πολύ στεμάχωρο για ολόκληρη την μπασκετική κοινότητα για κάποιον που αγαπούσε τόσο πολύ το μπάσκετ και που έδωσε τα πάντα για το μπάσκετ έφυγε από τη ζωή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στην Παρτιζάν. Ξέρουμε πόσο σημαντικός ήταν, δεν είναι εύκολο να ηγηθείς μιας ομάδας για 10 χρόνια. Έδειξαν ότι ανήκει σε αυτήν την οικογένεια και τα τρία λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα ήταν πολύ συγκινητικά για όλους».