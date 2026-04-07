Άνετο πέρασμα των Καβαλίερς από το Μέμφις με πρωταγωνιστή τον Σρέντερ

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πανηγύρισαν άνετη νίκη στην έδρα των Γκρίζλις, επικρατώντας με το επιβλητικό 142-126.

Οι φιλοξενούμενοι, παρά τις αρκετές απουσίες που είχαν, κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης απέναντι στους αδύναμους Γκρίζλις, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη.

Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Ντένις Σρέντερ, με τον Γερμανό γκαρντ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με double-double έχοντας 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Από την πλευρά των Γκρίζλις, που έχουν παρατήσει την σεζόν εδώ και καιρό μπαίνοντας σε διαδικασία rebuild, ξεχώρισε ο Ολιβιέ Μαξένς-Πρόσπερ με 24 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης