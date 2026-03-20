H Ρεάλ έδειχνε να έχει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ωστόσο ο Φρανσίσκο μίλησε τελευταίος: Η Ζαλγκίρις με 2/2β. του Γάλλου γκαρντ κέρδισε την «βασίλισσα» με 87-85 και έβαλε... φωτιά στα play-off. Μοιραίος στο φινάλε ο Χεζόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαινόταν πως είχε τον έλεγχο στην μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, το προβάδισμα άλλαξε συχνά χέρια, ωστόσο ο Φρανσίσκο ήταν αυτός που μίλησε τελευταίος. Ο Γάλλος γκαρντ με 2/2β. 4'' πριν το τέλος χάρισε τη νίκη στην Ζαλγκίρις (87-85) και έβαλε «φωτιά» στα play-off.

Η ομάδα του Κάουνας ανέβηκε 18-14, πήρε και την διαφορά από την Ρεάλ (-1) και πλέον μπορεί να κοιτάει και πιο πάνω από την εξάδα, ενώ η «βασίλισσα» έπεσε στο 20-12, χάνοντας σημαντικό έδαφος για το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Σίλβεμ Φρανσίσκο ήταν ο X-Factor της νίκης για την ομάδα του Μασιούλις. Ο Γάλλος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 5 ασίστ, με τον Μόουζες Ράιτ να κυριαρχεί στην ρακέτα με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ. Double-double ο Ουίλιαμς-Γκος (11π. 10ασ.), πληθωρική παρουσία του Τουμπέλις (8π. 9ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Χεζόνια ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, αλλά μοιραίος στο φινάλε, καθώς αστόχησε σε σουτ νίκης, με τον Ταβάρες να κάνει «διπλή» εμφάνιση με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία του Μαλεντόν με 11 πόντους και 3 ριμπαόυντ, διψήφιος και ο Λάιλς (10π.).

Οκέκε και Χεζόνια έδωσαν σκορ στην Ρεάλ, έμεινε κοντά με Φρανσίσκο η Ζαλγκίρις

Η Ρεάλ μπήκε καλύτερα στην Zalgirio Arena, με τον Οκέκε να «χτυπά» μέσα από την ρακέτα (8π. 5-8 στο 2’), την ώρα που η «βασίλισσα» με όπλο της το επιθετικό ριμπάουντ ανανέωνε τις επιθέσεις, ανοίγοντας την διαφορά στο +6 (7-13 στο 4’). Η Ζαλγκίρις ανέβασε την ένταση της, ο Ουίλιαμς-Γκος βρήκε πέντε σερί πόντους (12-13), με τον Φρανσίσκο να βάζει μπροστά την ομάδα του (15-13 στο 5’). Ο Χεζόνια έδωσε λύσεις μέσα από την ρακέτα (7π.) και με προσωπικό σερί 7-0 έστειλε το προβάδισμα των Μαδριλένων στο +5 (15-20 στο 7’). Οι παίκτες του Σκαριόλο ήλεγχαν τον ρυθμό, ο Χεζόνια βρισκόταν σε φοβερό βράδυ (11π.) με την Ρεάλ να διατηρεί τα ηνία έχοντας βρει ρυθμό στην επίθεση (19-25 στο 9’), την στιγμή που το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα της Μαδρίτης στο +4 (25-29).

Ο Φρανσίσκο οργίαζε, η Ρεάλ απάντησε με Ταβάρες και διατήρησε το προβάδισμα της

Με ένα γρήγορο 6-0 μπήκε η Ζαλγκίρις στο δεύτερο δεκάλεπτο, βάζοντας «φωτιά» στην Zalgirio Arena (31-29 στο 12’), με τον Μαλεντόν να απαντά με τρίποντο για το 31-32. Ο Φρανσίσκο είχε βρει ρυθμό για την ομάδα του Κάουνας (13π.) με το προβάδισμα να αλλάζει συχνά χέρια (31-29, 33-34 στο 13’) και τον Γάλλο γκαρντ της Λιθουανικής ομάδας είναι ασταμάτητος (16π. 43-38 στο 15’). Oι παίκτες του Μασιούλις είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους, διατηρώντας το προβάδισμα τους (+5, 47-42 στο 17’), με την «βασίλισσα» να απαντά με τον Ταβάρες (10π.) μέσα από την ρακέτα (51-49 στο 18’). Ο Γιουλ με δυο συνεχόμενα τρίποντα έδωσε ξανά τα ηνία στην Ρεάλ (53-55) στο φινάλε του πρώτου μέρους , σε ένα 20λεπτο με γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ.

Είχε σφυγμό και λύσεις η Ρεάλ για να κρατήσει τα ηνία

Τουμπέλις και Καμπάτσο διαμόρφωσαν το 55-57 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους , με την Ρεάλ να πατά καλύτερα στο παρκέ και τον Χεζόνια να δίνει σκορ μέσα από την ρακέτα (57-61 στο 24’). Σε σχέση με το πρώτο μέρος ο ρυθμός είχε πέσει, οι δυο ομάδες πήγαιναν σε σετ επιθέσεις, με τον Γκιεντράιτις να ισοφαρίζει σε 61-61 στο 25’. Η ομάδα του Κάουνας σπαταλούσε την μια ευκαιρία μετά την άλλη για να ξαναπάρει το προβάδισμα, με τον Σλίβα να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο για το 64-63 στο 26’. Λάιλς και Μαλεντόν έδωσαν σκορ για την «βασίλισσα» (68-69 στο 29’), με τον Γάλλο γκαρντ των Μαδριλένων να γράφει το 68-72 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Φρανσίσκο μίλησε στο τέλος, νίκη για play-off για την Ζαλγκίρις, μοιραίος στο φινάλε ο Χεζόνια

O Mόουζες Ράιτ έδωσε σκορ μέσα από την ρακέτα για την Ζαλγκίρις (73-74), με τον Ουίλιαμς - Γκος να βάζει μπροστά την ομάδα του Κάουνας (77-76) και την Ζalgirio Arena να «βράζει». Οι παίκτες του Μασιούλις είχαν σφίξει την άμυνα τους, ο Μπραζντέικις έγραψε το 79-76, με την Ρεάλ να απαντά άμεσα με ένα 4-0 για να πάρει ξανά τα ηνία (79-80 στο 34'). Ο Χεζόνια με τρίποντο έδωσε άερα 4π. στους Μαδριλένους που είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, οι παίκτες του Μασίουλις είχαν κολλήσει επιθετικά, με τον Ράιτ να καρφώνει για το 81-83 στο 37'. Ο Μπουτκέβιτσιους με λέι-απ ισοφάρισε σε 83-83, με τον Ράιτ να καρφώνει για το 85-83 σε ένα γρήγορο 6-0 σερί της Ζαλγκίρις στο 38'. Ο Μαλεντόν ισοφάρισε σε 85-85 με 2/2β. ένα λεπτό πριν το τέλος, ο Καμπάτσο αστόχησε σε λέι-απ, με τον Φρανσίσκο να κερδίζει φάουλ 3,9'' πριν το τέλος. Ο Γάλλος γκαρντ με 2/2β. έγραψε το 87-85, ο Χεζόνια αστόχησε σε σουτ νίκης στο φινάλε, με την Ζαλγκίρις να παίρνει μια σπουδαία νίκη, βάζοντας «φωτιά» στα play-off (87-85).

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 53-55, 68-72, 87-85.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης