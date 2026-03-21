Μάτζικ Τζόνσoν για Ντόντσιτς: «Δεν μπορεί να τον μαρκάρει κανείς στο ΝΒΑ» (pic)

O Mάτζικ Τζόνσον «τα είδε όλα» με την εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ και τον χαρακτήρισε ως παίκτη που δεν μπορεί να μαρκάρει κανείς στο ΝΒΑ.

Ο Θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς και του αμερικανικού μπάσκετ, Μάτζικ Τζόνσον, «έπαθε πλάκα» με αυτά που είδε να κάνει ο Λούκα Ντόνσιτς στην νίκη των «λιμνήσιων» επί των Χιτ με 134-106. Ο Σλοβένος αστέρας πέτυχε 60 πόντους με 18/30 σουτ (9/17τρ.), 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο «Luka Magic» τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και με τις εμφανίσεις του έχει ανέβει στην δεύτερη θέση για το βραβείο του ΝΒΑ, αναγκάζοντας τον κατά τ' άλλα ενεργό στα social media, Τζόνσον, να δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ότι ο Λούκα είναι ο μοναδικός παίκτης του ΝΒΑ που δεν μπορούν να τον μαρκάρουν.

Δείτε τί έγραψε ο Μάτζικ Τζόνσον:

«Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο παίκτης στο NBA που δεν μπορεί να μαρκάρει κανείς! Σκόραρε 60 πόντους, ρεκόρ σεζόν, στη νίκη απόψε εναντίον των Μαϊάμι Χιτ. Ο Λούκα πρέπει να είναι ένας από τους 2 ή 3 κορυφαίους παίκτες που εξετάζονται στην κούρσα για τον τίτλο του MVP.»

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