Τρομακτικοί Τίμπεργουλβς ισοπέδωσαν τους Τζαζ

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είχαν άγριες διαθέσεις στην αναμέτρηση με τους Γιούτα Τζαζ, διαλύοντας τους αντιπάλους τους με 147-111.

Οι Τίμπεργουλβς, έδειξαν από νωρίς ότι δεν θα αστειευτούν, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 43-31, ενώ με επί μέρους 29-27, πήγαν στο ημίχρονο στο +14 (72-58).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Λύκοι» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και καθάρισαν με άνεση την υπόθεση νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 43-27, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία τους στην post season.

O Άιο Ντοσούνμου με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με τον Μπράις Σένσαμπο να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με 41 πόντους.

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