ENBL: Για την προκριση στους «8» ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο την Taltech/ALEXELA (19:45), σε νοκ άουτ αγώνα, στο πλαίσιο των playoffs της European North Basketball League.

Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη μετά και τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο πλήρης Ηρακλής πηγαίνει για την πρόκριση στα προημιτελικά του ENBL.

Ο Γηραιός υποδέχεται στο Ιβανώφειο την Taltech/ALEXELA (19:45), σε νοκ άουτ αγώνα, στο πλαίσιο των playoffs της European North Basketball League.

Ο Σταύρος Ευγενειάδης, συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς στον πάγκο του Ηρακλή, μίλησε για την επικείμενη αναμέτρηση, τονίζοντας την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση:

«Αντιμετωπίζουμε την Ταλτέκ, μια ομάδα από την Εσθονία που ολοκλήρωσε την πρώτη φάση με ρεκόρ 4-4. Το παιχνίδι της χαρακτηρίζεται από τον γρήγορο ρυθμό (up tempo), το παιχνίδι στον αιφνιδιασμό (transition) και τα πολλά σουτ τριών πόντων. Στην άμυνα, ασκούν πίεση σε όλο το γήπεδο και παίζουν επιθετικά στο μισό γήπεδο»

Αναφερόμενος στους πιο επικίνδυνους παίκτες της αντιπάλου, ο κ. Ευγενειάδης επισήμανε: «Κύριες απειλές αποτελούν ο Όλιβερ Μετσάλου με 12,5 πόντους μέσο όρο στη διοργάνωση, ο Τάβι Γιουρκατάμν με 12,1 πόντους και ο Όλιβερ Σούροργκ με 11,8 πόντους».

Κλείνοντας, έστειλε το μήνυμά του ενόψει του αγώνα: «Από την πλευρά μας, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας, όσο δύσκολο κι αν είναι, τη νίκη επί του Παναθηναϊκού για τη GBL. Πρέπει να παρουσιαστούμε το ίδιο πεινασμένοι για τη νίκη, η οποία θα μας δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης».