Άνετη νίκη για τους Σέλτικς στην επιστροφή του Τέιτουμ

Ο Τζέισον Τέιτουμ επέστρεψε σε χρόνο ρεκόρ μετά την ρήξη Αχιλλείου που υπέστη στα περσινά playoffs, συμβάλλοντας στην άνετη νίκη των Μπόστον Σέλτικς επί των Ντάλας Μάβερικς με 120-100.

Ο ηγέτης των Σέλτικς στην πρώτη του συμμετοχή την φετινή σεζόν, έχοντας περιορισμό λεπτών, κατέγραψε 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 27', δείχνοντας πόσο πολύ είχε λείψει στους «Κέλτες».

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Βοστωνέζοι βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τους Μάβερικς για ένα ημίχρονο (58-53), όμως στο δεύτερο μέρος πάτησαν το... γκάζι και έφτασαν με άνεση στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους Μάβερικς ξεχώρισε ο Κούπερ Φλαγκ με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης