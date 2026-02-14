Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σοβαρός από το πρώτο λεπτό, δεν άφησε περιθώρια στον Ηρακλή, επικρατώντας με 95-70. Δίδυμο «φωτιά» Φουρνιέ (32π.) - Βεζένκοφ (21π, 7ρ.).

O Oλυμπιακός ήταν σοβαρός στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, δεν άφησε τον Ηρακλή να μπει στο ματς και πέρασε άνετα από το κατάμεστο Ιβανώφειο επικρατώντας με 90-75.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους στην GBL, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 18-0, με τον Γηραιό να πέφτει στο 7-10 παραμένοντας ωστόσο στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Εβάν Φουρνιέ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο παιχνίδι με την Ερυθρό Αστέρα, με τον Γάλλο σταρ να μετρά 32 πόντους με 13/21 σουτ σε μια «οργιαστική» εμφάνιση. Στα γνωστά του στάνταρ ο Βεζένκοφ (21π. 7ρ.), πολύ καλή παρουσία του Πίτερς με 19 πόντους.

Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Λούκιτς ο Έλντερ - Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους, με τον Φάντεμπερκ να συμπληρώνει 14 πόντους. Γεμάτη εμφάνιση του Σμιθ (13π. 7ρ.), καλή παρουσία του Τσιακμά (10π. 4ασ.).

Σοβαρός ο Ολυμπιακός πήρε με το… καλημέρα διψήφιο προβάδισμα

Mε τον Νιλικίνα σε θέση πόιντ-γκαρντ και τον Παπανικολάου στο «3» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν συγκεντρωμένοι παίρνοντας με το καλημέρα διαφορά 7π. (2-9 στο 2’). Ο Φουρνιέ μετρούσε ήδη 7π. με τον Βεζένκοφ να δίνει άμεσα διψήφια τιμή στο προβάδισμα των Πειραιωτών (+10, 4-14 στο 4’) χτυπώντας μέσα από το ζωγραφιστό. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, την στιγμή που ο Γηραιός είχε πολύ άστοχος από την περιφέρεια (0/9τρ). Ο Φουρνιέ ήταν ζεστός από τα 6.75μ. (12π. 3/3τρ.) με τον Ολυμπιακό να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +12 (11-23) ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό.

Νετζήπογλου και Πίτερς έδωσαν ενέργεια και σκορ, έβγαλε αντίδραση ο Ηρακλής

Με γρήγορο 4-0 σερί μπήκε στο 2ο δεκάλεπτο ο Ηρακλής, με τον Στρονγκ να ρίχνει την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-9, 17-26 στο 12’). Ο Νετζήπογλου έδωσε ενέργεια και σκορ με την είσοδο του (19-29 στο 13’), με τον Πίτερς να έρχεται «καυτός» από τον πάγκο (8π. +15, 19-34 στο 15’). Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν το προβάδισμα τους σε ασφαλή επίπεδα (+12, 26-38 στο 17’), με τον Ηρακλή να βγάζει αντίδραση «τρέχοντας» σερί 7-0 για να μειώσει στο -5 (33-38 στο 18’). Οι παίκτες του Λούκιτς είχαν ισορροπήσει την αναμέτρηση (-4, 36-40), με τον Φουρνιέ να γράφει το 36-42 στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Ο Φουρνιέ ήταν «καυτός», βρήκε ρυθμό και εκτόξευσε την διαφορά ο Ολυμπιακός

Με τρίποντο του Τσιακμά μπήκε ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο (39-42), με τον Φουρνιέ να παίρνει το όπλο του από τα 6.75μ. για το +8 του Ολυμπιακού (41-49 στο 22’). Ο Γάλλος σταρ έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, φτάνοντας το 23π. για το +12 (44-56 στο 24’) με τους «ερυθρόλευκους» να ελέγχουν τον ρυθμό (51-63 στο 25’). Ο Νιλικίνα με γκολ-φάουλ διαμόρφωσε το 53-66 στο 27’, ενώ ο Χολ έστειλε την διαφορά στο +15 (53-68) με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι αποτελεσματικοί στην επίθεση. Ο Φουρνιέ έπιασε τους 30π. με το Γάλλο να διαμορφώνει με buzzer-beater το 56-74 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου για την μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι.

Δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ο Ολυμπιακός, «καθάρισε» εύκολα τον Ηρακλή

Για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έστειλε την διαφορά στους 20π. (56-76) με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προσπαθούσε να ξεκουράσει τους παίκτες με την μεγαλύτερη καταπόνηση, κόντυνε το σχήμα με τους Βεζένκοφ-Πίτερς στο 4-5, με τον Ηρακλή να έχει αυξήσει την πίεση στην άμυνα του, μειώνοντας στο -16 (62-78 στο 35'). Σε σχέση με το υπόλοιπο παιχνίδι ο ρυθμός είχε πέσει αισθητά, με τους Πειραιώτες να κάνουν συντήρηση δυνάμεων. Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε τους 90π. με το τελικό 90-75 να αποτυπώνει την διαφορα δυναμικότητας των δυο ομάδων.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 36-40, 56-74, 75-90.

