Ο Παναθηναϊκός θα το γυρίσει γιατί ο Αταμάν ξέρει ενώ οι άλλοι φαντάζονται ότι ξέρουν…

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και τονίζει πως ο Εργκίν Αταμάν έχει αποδείξει στην πράξη πως αν κάποιος είναι ικανός να γυρίσει τούμπα την κατάσταση είναι αυτός. Και μόνο αυτός.

«Λακούβες», παγίδες, «μπανανόφλουδες» και σκαμπανεβάσματα θα υπάρχουν πάντα. Σε κάθε μεγάλη διαδρομή. Αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο. Δεν είναι κάτι που το συναντάμε πρώτη φορά. Και φυσικά δεν είναι κάτι που το συναντάει μόνο ο Παναθηναϊκός.

Λάθος αποφάσεις, ατυχίες και «στραβοτιμονιές» ανέκαθεν υπήρχαν και θα υπάρξουν και στο μέλλον. Άλλωστε όπως πολύ σωστά έχει ειπωθεί στο παρελθόν «μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη».

Το θέμα είναι τι συμβαίνει μετά το λάθος. Τι ακολουθεί μετά από μια κρίση. Διάλυση, ή ο ορισμός της ενότητας;

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο δε μπορείς να το φανταστείς αν δεν το ζεις. Για δεκαετίες η ομάδα και ο κόσμος έχουν δημιουργήσει μια σχέση που ελάχιστες φορές έχουμε δει ξανά στον επαγγελματικό αθλητισμό. Μια σχέση… ζωής που έχει «σφυρηλατηθεί» κυρίως μέσα από τις αποτυχίες. Μέσα από τις δύσκολες στιγμές.

Και ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο να βγει από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και να βγει ακόμα πιο δυνατός.

Η ομάδα έχει δύο πολύ δυνατά "όπλα". Τον ιδιοκτήτη της, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που για μία ακόμα φορά είναι αποφασισμένος να κάνει ότι χρειαστεί για να βοηθήσει και τον προπονητή της. Τον Εργκίν Αταμάν.

Τον κορυφαίο τεχνικό της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά το λένε οι τίτλοι του και η δουλειά του.

Ο Τούρκος τεχνικός έχει αποδείξει ότι γουστάρει αυτές τις καταστάσεις. Γουστάρει να νιώθει ότι αμφισβητείται και στη συνέχεια να γυρνάει τούμπα την κατάσταση και να τους κάνει όλους να κρύβονται. Το έκανε το 2024, σήκωσε το Ευρωπαϊκό με τον Παναθηναϊκό και μετά πήγε στο ΣΕΦ και έκανε το 0-2, 3-2 και πήρε και το πρωτάθλημα.

Και τώρα έχει μπροστά του μία ακόμα μεγάλη πρόκληση. Να κάνει τον Παναθηναϊκό να σταθεί και πάλι στα πόδια του και να τον "οδηγήσει" μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Παρασκευής με τη Φενέρμπαχτσε και εν συνεχεία με τις "μάχες" της Κρήτης. Εκεί όπου θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Το Κύπελλο Ελλάδας. Μια εβδομάδα που μπορεί να κρίνει πολλά και να αλλάξει ακόμα περισσότερα.

Μπορεί η πρωτιά στην κανονική διάρκεια να έχει χαθεί αλλά αυτό δε σημαίνει και πολλά. Το έχουμε δει πολλές φορές στο κοντινό παρελθόν πως «σπάνε» οι έδρες, η μία μετά την άλλη. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία Final-4 που πήγε είχε και τις δύο φορές το πλεονέκτημα, το έχασε και το ξανακέρδισε, παίρνοντας ταυτόχρονα το εισιτήριο για την τελική φάση.

Αυτή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μείνει ενωμένος πιο πολύ από ποτέ. Και άπαντες να πιστέψουν στις δυνάμεις τους.

Οι εικόνες στο κλειστό της Καρδίτσας, μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη GBL, πρέπει να αποτελέσουν «οδηγό» για όλους. Κόσμος και ομάδα έγιναν «ένα» για τον κοινό τους σκοπό. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος της διαδρομής και να παραμείνει η πράσινη σημαία ψηλά.

ΥΓ: Και μέσα σε όλα ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί και μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να διαχειριστεί ένας άνθρωπος. Την απώλεια της μητέρας του. Κουράγιο, δύναμη και υπομονή σε όλη την οικογένεια του τεχνικού του Παναθηναϊκού.