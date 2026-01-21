Τολιόπουλος στην «Magic Euroleague»: «Δεν πίστευα ότι θα φώναζαν το όνομά μου στο ΟΑΚΑ φέτος»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μπασκόνια ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε στην «Magic Euroleague» για την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο, για την συνύπαρξή του με τον Σλούκα και για την ετοιμότητά του μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην «Magic Euroleague»:

Για το χειροκρότημα του κόσμου και την δημιουργία του όταν δεν έμπαιναν στην αρχή τα σουτ: «Τα σουτ δεν θα μπαίνουν πάντα από την αρχή. Αν είσαι παίκτης καλού επιπέδου, όπως θέλω να είμαι εγώ, πρέπει το μυαλό μου να είναι καθαρό και να μπορώ να βοηθάω και αλλιώς την ομάδα μου στην αρχή. Χαίρομαι που κατάφερα να βοηθήσω στην αρχή με τις ασίστ, και μετά μπόρεσα και μπήκα στο παιχνίδι και με το σκοράρισμα».

Για το πόσο δύσκολο είναι να έχει καθαρό μυαλό όταν δεν έχει αγωνιστεί για πολλά ματς: «Είναι πολύ δύσκολο. Όταν δεν έχεις αγωνιστεί όλη την χρονιά και ξαφνικά πρέπει να μπεις και να αποδώσεις είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όλο αυτό, η ετοιμότητα, έρχεται κάθε μέρα στην προπόνηση. Μπορώ να κάνω κάτι για να έχω ανάσες όταν χρειαστεί να μπω στο παιχνίδι, κάτι για να μπορέσω να πάρω το σουτ μου μετά από ντρίμπλα και να είμαι έτοιμος να το βάλω. Οπότε, πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις κάθε μέρα για να είσαι έτοιμος να αποδώσεις».

Για το ότι απέδωσε σε μία δύσκολη στιγμή για την ομάδα: «Πιστεύω ότι μπορώ να αποδώσω υπό πίεση. Το έχω κάνει και στο παρελθόν, δεν ένιωσα ότι: "Ααα, η ομάδα δεν έχει κάποιο καλό σερί νικών, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί μπαίνω τώρα". Απλά ήθελα να είμαι συγκεντρωμένος, να έχω καθαρό μυαλό και να κάνω μία πολύ καλή εμφάνιση».

Για το πόσο νέα του ήταν αυτή η αποθέωση και για το πώς αισθάνεται που είναι παίκτης της Euroleague: «Αυτό που έζησα σήμερα ήταν κάτι απίστευτο. Κάθομαι πριν κάνα μήνα με την γυναίκα μου στον καναπέ και μου λέει: "Κάποια στιγμή θα ακούσεις και εσύ το όνομά σου στο ΟΑΚΑ να το φωνάζουν". Εγώ που είμαι ο πιο απαισιόδοξος του σπιτιού είπα: "Άμα κάτσουμε πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό μπορεί να γίνει". Δεν το πίστευα πραγματικά ότι μπορεί να γίνει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να γίνει φέτος. Η γυναίκα μου και ο γιος μου είναι η δύναμή μου. Σήμερα δεν ήταν εδώ. Είναι απίστευτο ότι βγήκε αληθινή τόσο σύντομα. Δεν ήταν εδώ να το γιορτάσουμε μαζί σήμερα, αλλά είμαι σίγουρος πως είναι σπίτι τώρα και είναι πολύ συγκινημένη.

Δεν είχα αμφιβολίες για τον εαυτό μου, αν αξίζω να βρίσκομαι εδώ. Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κανέναν. Το τι έχω κάνει στην καριέρα μου.... Και δεν είχα κάποιο κόλλημα ότι πρέπει να παίξω στην Ευρωλίγκα για να πω ότι έχω κάνει μία καλή καριέρα. Είμαι ευχαριστημένος με όσα έχω κάνει μέχρι στιγμής. Θεώρησα φέτος ότι έπρεπε να δοκιμάσω στο υψηλότερο επίπεδο και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Γιατί αν δεν ερχόμουν να το δοκιμάσω και να δω αν θα πάρω τις ευκαιρίες και να μπορέσω να αποδείξω κάποια πράγματα, θα σκεφτόμουν για πάντα στη ζωή μου ότι: "Ααα δεν το έκανα, ίσως να μπορούσα να το κάνω". Οπότε, απλά έχω το μυαλό μου καθαρό. Δεν με νοιάζει τι μπορεί να πει ο κάθε άνθρωπος που δεν με ξέρει και δεν τον ξέρω. Εγώ ξέρω ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ».

Για την συνύπαρξη με τον Κώστα Σλούκα: «Όταν έχεις κάποιους τόσο έμπειρους συμπαίκτες που έχουν κάνει τα πάντα στην Ευρωλίγκα και είναι τόσο ψηλά σε τρόπαια, ασίστ, πόντους. Είναι ένας άνθρωπος που είναι από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας και μόνο που τον έχεις κάθε μέρα να σου μιλάει, να προσπαθεί να σε βοηθήσει και αυτός να μην έχεις δεύτερες σκέψεις, με όλους τους παίκτες, όχι μόνο μαζί μου. Είναι η δουλειά του αρχηγού και είναι αυτός που ουσιαστικά κρατάει την ισορροπία στα αποδυτήρια και θα μπορέσει να μιλήσει σε όποιο παιδί δει ότι μπορεί να έχει δεύτερες σκέψεις και να τον ξεκολλήσει από αυτό».

Για το ότι δεν μπήκαν τα πρώτα σουτ αλλά βρήκε μετά το χέρι του: «Το θέμα είναι να είναι καλή η επιλογή. Άμα ξέρεις ότι είναι καλή η επιλογή, άμα δεν μπει είναι μέσα στο παιχνίδι, τι να κάνουμε. Αν σουτάραμε με 90-100% δεν θα ήταν μπάσκετ».

Για το τι άλλαξε απόψε στην ομάδα: «Θεωρώ πως όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί σε εισαγωγικά έτσι ήμασταν σήμερα, ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσεις 100%, δεν σε έπαιρνε να χάσεις σήμερα μέσα στην έδρα σουτ, πιστεύω ότι αποδίδεις πάρα πολύ καλά. Εμείς αποδώσαμε και επιθετικά και αμυντικά εξαιρετικά, η Μπασκόνια δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι για να μας απειλήσει. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κρατήσουμε, να δούμε τα καλά μας και τα κακά μας και να προχωρήσουμε για την Πέμπτη με μία παρόμοια εμφάνιση».

Για το αν υπήρξε κάποια συζήτηση στα αποδυτήρια και για το πού αποδίδει η ομάδα αυτή την καθίζηση: «Θεωρώ ότι σε μία τόσο δύσκολη λίγκα, με τόσες πολλές ομάδες, τόσα δύσκολα παιχνίδια και πλέον δεν είναι έξι ομάδες καλές όπως ήταν πριν 7-8 χρόνια, είναι 20 πάρα πολύ καλές ομάδες που μπορούν να κερδίσουν σε όλα τα γήπεδα. Είναι λογικό να υπάρχει κούραση, παντού μπορείς να χάσεις. Μπορεί να κάνεις τρεις νίκες, μπορεί τρεις ήττες σερί. Πρέπει να έχεις το κεφάλι σου χαμηλά, να ξεχνάς τι κακό έχει γίνει και να συνεχίζεις».

Για το πόσο δύσκολο είναι η ομάδα να ξεχάσει αυτό το ματς και να επικεντρωθεί στον αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Σήμερα το παιχνίδι έγινε, πέρασε, είναι παρελθόν. Καλώς ή κακώς επειδή είναι μεγάλες οι σεζόν έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζεις. Τελείωσε, πέρασε μία ώρα, το ξεχνάμε. Πάμε στο επόμενο. Αύριο το πρωί να δούμε την Μακάμπι και να προετοιμαστούμε ανάλογα να κάνουμε μία πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα».

Για το αν η ατμόσφαιρα επηρεάζει τους παίκτες σε αυτό το επίπεδο: «Όπου πας είναι δύσκολα να παίξεις. Όλες οι ομάδες έχουν κόσμο που θα έρθει και θα υποστηρίξει την ομάδα με την φωνή. Έχουμε κάποια χρόνια να πάμε στο Ισραήλ. Πιστεύω θα είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε παίξει πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια, έτσι πιστεύω».

Για το αν τον βολεύει περισσότερα μετά από ντρίμπλα από δεξί χέρι ή αριστερό: «Δεξί, δεξί μόνο. Και αριστερό, αλλά το δεξί είναι κάτι που το έχω κάνει ούτε εγώ δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή μου».

Για το αν προτιμάει να παίζει στο «1» ή το «2»: «Πιστεύω ότι είναι το ίδιο. Δεν έχει διαφορά το "1" με το "2". Χειριστές και δημιουργοί είναι και οι δύο».