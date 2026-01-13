Αποδεκατισμένη η Παρτιζάν κόντρα στον Ολυμπιακό: Εκτός και οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Στέρλινγκ Μπράουν!

Αποδεκατισμένη θα παραταχθεί η Παρτιζάν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αφού εκτός θα είναι οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Στέρλινγκ Μπράουν!

Μεγάλο ποσοτικό θέμα πλέον για την ομάδα του Χουάν Πεναρόγια, που πέρα από τον Σέικ Μίλτον που έσπασε το χέρι του και θα μείνει εκτός μέχρι τα τέλη Μαρτίου, χάνει και τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Στέρλινγκ Μπράουν.

Ο πρώτος αποχώρησε από την προπόνηση με πρόβλημα στο πόδι, ενώ ο δεύτερος είναι άρρωστος, με τους δύο παίκτες να μην είναι παρόντες κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στα θετικά το πιθανό ντεμπούτο το Τόνι Γιεκίρι με τη φανέλα της Παρτιζάν, που όμως θα εμφανιστεί αποδεκατισμένη στην περιφέρεια απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Υπενθυμίζουμε πως ήδη εκτός είναι εδώ και καιρό ο Κάρλικ Τζόουνς, όπως και ο Μάριο Νάκιτς.