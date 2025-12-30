Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή στην δράση ο Μπολομπόι

Ο Τζοέλ Μπολομπόι μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Αμερικανός άσος επέστρεψε στο Βελιγράδι, είναι και πάλι με τη σερβική ομάδα κι έχει μπει στην τελευταία φάση της αποθεραπείας, με τα δημοσιεύματα να τον θέλουν να πατάει και πάλι παρκέ τον Ιανουάριο.

Θέση στο θέμα πήρε και ο ίδιος, που τόνισε πως είναι κοντά στην επιστροφή του, αφού έχει μπει στην τελική ευθεία από τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

«Δεν μπορώ να πω ακριβώς πότε θα ξαναπαίξω, επειδή είναι η τελευταία φάση της αποθεραπείας μου μαζί με την ομάδα. Μπορώ να πω ότι στοχεύουμε να επιστρέψουμε στο γήπεδο εννέα μήνες μετά την πρώτη μου επέμβαση (30 Απριλίου). Θα δούμε, θα μιλήσω με τους γιατρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπολομπόι.