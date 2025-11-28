«Πάσπαλι και Τέπιτς υποψήφιοι αντικαταστάτες του Σάβιτς στην Παρτίζαν»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport oi Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς, Ζάρκο Πάσπαλι και Μιλένκο Τέπιτς είναι οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ζόραν Σάβιτς στην θέση του αθλητικού διευθυντή της Παρτίζαν.

Ο Ζόραν Σάβιτς αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν και η ομάδα έχει αρχίσει ήδη να αναζητά τον επόμενο Αθλητικό Διευθυντή της. Όσον αφορά την περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το μέλλον του στην σερβική ομάδα, αυτό θα ξεκαθαρίσει αύριο στη νέα συνάντηση των δυο πλευρών, καθώς η πρώτη δεν έβγαλε... λευκό καπνό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της MozzartSport αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις υποψήφιοι για την θέση του αθλητικού διευθυντή της Παρτίζαν.

Πρόκειται για τους Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς, Ζάρκο Πάσπαλι και Μιλένκο Τέπιτς. Ο τελευταίος εργάζεται ήδη στον σύλλογο ως υπεύθυνος ακαδημιών και αναμένεται να έχει ρόλο υπηρεσιακού Sports Director σε πρώτη φάση σε περίπτωση που προχωρήσει η εσωτερική του «μεταγραφή».

O 59χρονος Πάσπαλι είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Παρτίζαν από το 1986 έως το 1989 και τη σεζόν 1990/91, πριν μετακομίσει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Πανιώνιο και Άρη.