Με όπλο την άμυνα της η Ρεάλ πήρε σπουδαίο διπλό στην Βουλγαρία επί της πρώτης Χάποελ (74-75), με την «βασίλισσα» να σημειώνει δεύτερη σερί νίκη. Σούπερ εμφάνιση του Χεζόνια με 19π. 6ρ.

Σπουδαίο διπλό της Ρεάλ στην Βουλγαρία και δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την «βασίλισσα». Η ομάδα του Σκαριόλο εμφανίστηκε πλήρως συγκεντρωμένη, ήλεγξε τον ρυθμό στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, κερδίζοντας την πρωτοπόρο Χάποελ με 74-75.

Οι Μαδριλένοι με τη νίκη ανέβηκαν στο 7-6 και πάτησαν στην πρώτην 10άδα, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να πέφτει στο 9-4, βλέποντας την πρωτιά να απειλείται από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Ο Κροάτης φόργουορντ με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ πήρε από το χέρι την «βασίλισσα» και την οδήγησε στη νίκη, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τον Φακούνο Καμπάτσο (11π. 4ασ.) και τον Αμπάλδε (11π.).

Από την άλλη πλευρά Μπλέικνι (14π.) και Κρις Τζόουνς (14π.) έδωσαν επιθετικές λύσεις για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, με τον Μπράιαντ να συμπληρώνει 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Στα χαμηλά (8π. 5ασ.) και μοιραίος στο τέλος ο Μίσιτς.

Έφερε το ματς στα μέτρα της η Ρεάλ και πήρε προβάδισμα με σούπερ Χεζόνια

Η Ρεάλ ξεκίνησε την αναμέτρηση πιο δυναμικά από την αντίπαλο της, με την «βασίλισσα» να παίρνει αέρα 5π. (0-5, 3-8 στο 2’) και την Χάποελ να απαντά άμεσα με 5-0 σερί για το 8-8 στο 3’. Ο Τζόουνς έβαλε μπροστά την ισραηλινή ομάδα (13-10 στο 5’), με τους παίκτες του Σκαριόλο να βγάζουν αντίδραση, τρέχοντας 8-0 σερί για το 13-18 στο 6’. Οι Μαδριλένοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (18-22), ελέγχοντας τον ρυθμό του ματς με τον Χεζόνια να κάνει φοβερή εμφάνιση με 11π. (4/4σ.).

Mε 6-0 σερί μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ, δίνοντας για πρώτη φορά διψήφια τιμή στο προβάδισμα της (+10, 18-28), με την «βασίλισσα» να έχει φέρει το ματς στα μέτρα της. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έσφιξε την άμυνα της, «έτρεξε» επιμέρους 11-2 για να φέρει το παιχνίδι στο πόντο (29-30 στο 14’), την ώρα που η Ρεάλ διατήρησε το μικρό της προβάδισμα (+3, 34-37 στο 18’). Η «Βασίλισσα» έκλεισε το ημίχρονο στο +3 (36-39) με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να κρατά χαμηλά στο σκοράρισμα την καλύτερη επίθεση στην διοργάνωση.

Φινάλε θρίλερ, μοιραίος ο Μίσιτς στο φινάλε, σπουδαίο διπλό της Ρεάλ

Αμπάλδε και Μίσιτς διαμόρφωσαν το 38-42 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, την ώρα που ο Χεζόνια συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο μέρος (15π. 38-46 στο 22’).Η Χάποελ βρήκε σκορ από τα 6.75μ. με τους Μπλέικνι και Μπράιαντ να φέρνουν το ματς στο πόντο (48-49 στο 25’), με τον πρώην παίκτη της Εφές να βάζει μετά από πολύ ώρα την Ισραηλινή ομάδα σε θέση οδηγού (50-49). Πλέον οι παίκτες του Ιτούδη είχαν το μομέντουμ του ματς (+6, 58-52 στο 28’), με την «βασίλισσα» να μειώνει σε 58-56 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Γκαρούμπα και Μαλεντόν έστειλαν στο +7 (58-65) την διαφορά υπέρ της Ρεάλ με το «καλημέρα» του τελευταίου δεκαλέπτου, με την Χάποελ να απαντά με επιμέρους 9-2 για να φέρει το ματς σε απόλυτη ισορροπία. Ο Τζόουνς έβαλε σε θέση οδηγού την Ισραηλινή ομάδα (71-69 στο 37'), με τις δυο ομάδες να οδηγούν το ματς σε πιο αργό ρυθμό. O Tαβάρες ισοφάρισε με 2/2β. (71-71), με τους Ντεκ και Χεζόνια να δίνουν ξανά τα ηνία στους Μαδριλένους (71-75 στο 38'). Ο Μότλεϊ με καθοριστικό τρίποντο στον αιφνιδιασμό μείωσε στον πόντο (74-75 στο 39'), με τον Τζόουνς να αστοχεί σε κρίσιμο σουτ. Ο Χεζόνια αστόχησε με την σειρά του σε μακρινό τρίποντο, με τον Μίσιτς να παίρνει το τελευταίο σουτ στο τέλος και τον Σέρβο να αστοχεί σε τρίποντο - νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-49, 58-56, 74-75.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης