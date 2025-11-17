Άνετο πέρασμα των Ουόριορς από τη Νέα Ορλεάνη

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έκαναν περίπατο στην έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, επικρατώντας με 124-106.

Οι Ουόριορς μπήκαν με άγριες διαθέσεις στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-44, ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι στη συνέχεια για να φτάσουν με άνεση στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Ουόριορς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-6, με τους Πέλικανς αντίθετα να συνεχίζουν τις πολύ κακές εμφανίσεις, έχοντας πλέον ρεκόρ 2-11.

Ο Μόουζες Μούντι με 32 πόντους και 4 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Ουόριορς, με τον Τρέι Μέρφι να το «παλεύει» για τους Πέλικανς έχοντας 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

