«Βρέχει» φωνές και καταγγελίες, η Euroleague ανοίγει ομπρέλα για τους διαιτητές

Ανακοίνωση και η Παρτίζαν για τη διαιτησία της διοργάνωσης, με πιθανότερο αποτέλεσμα να τιμωρηθεί γιατί τόλμησε να εκφράσει την γνώμη της για μια πραγματικότητα που διαλύει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Τα έσοδα αυξάνονται. Οι αγώνες επίσης. Αγορές «ανοίγουν». Η Euroleague «καθαρίζει» από ομάδες που απλά υπήρχαν στη διοργάνωση και εμφανίζονται αυτές που έχουν διάθεση για επένδυση και ενίσχυση του ανταγωνισμού. Οι εγκαταστάσεις σαφώς έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι εδώ καλά. Δεν είναι περίεργο λοιπόν, να κάθεται η Euroleague και να παρακολουθεί με απάθεια, δείχνοντας διάθεση προστασίας μάλιστα, τη διαιτησία να καταστρέφει τα πάντα; Λες και υπάρχει ένα «κύκλωμα» εντός των τειχών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το οποίο κανείς δεν αγγίζει.

Μόνο που αυτή τη φορά οι… τρελοί του χωριού αυξάνονται. Εδώ και χρόνια τα γεγονότα τα υποδεικνύει μόνο ο Παναθηναϊκός. Αυτός που δεν ανεχόταν ακόμη και στις κακές του χρονιές, να του στερούν όσα δικαιούται. Έστω σε έναν αγώνα. Πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει γιατί μιλάμε για κανονική αλλοίωση συνθηκών διεξαγωγής αγώνα. Μια και άλλοι κανονισμοί ισχύουν για κάποιες ομάδες, ενώ διαφορετικοί παρατηρούνται για άλλες.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν είναι το τελευταίο «χτύπημα» σε αυτή την κατάσταση των… προστατευμένων πλευρών της διαιτησίας. Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η πλευρά όμως, γιατί μιλάμε για σέρβικη ομάδα, προερχόμενη απ’ τα Βαλκάνια δηλαδή. Αγανάκτησε μέχρι και αυτή.

Δε χρειάζεται να απαριθμήσουμε το ύφος και το επίπεδο των διαμαρτυριών. Έχουμε ζήσει οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης να φωνάζουν «Euroleague Mafia», ανακοίνωση της Παρτιζάν, πριν κάποιους μήνες τον πρόεδρο του Ερυθρού Αστέρα να κάνει δηλώσεις για «κλοπή». Χωρίς καν να πάμε στις αναφορές πρωταγωνιστών του αθλήματος, είτε μιλάμε για προπονητές είτε για αθλητές.

Δεν είναι ένα κύμα, έχει γίνει ωκεανός ολόκληρος πλέον. Δεν είναι παράπονα για μερικά καλύτερα σφυρίγματα στα επόμενα ματς, είναι αγανάκτηση. Η Παρτιζάν που ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα για να πάρει λίγο τα πάνω της, πήγε στο ΣΕΦ και είχε 31-5 βολές. Σε αγώνα που ήταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκειά του και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μίλησαν με καμάρι για την σκληρή άμυνα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τέταρτη περίοδο.

Διόλου τυχαίο πως απ’ όλη τη Euroleague, ίσως ο Ολυμπιακός να είναι η μόνη ομάδα που έχει πολύ καιρό να εκφράσει κάποιας μορφής παράπονα για τη διαιτησία.

Μένει να φανεί το αποτέλεσμα όλων αυτών, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το πιθανότερο είναι να λειτουργήσει ξανά προστατευτικά η διοργάνωση, δίνοντας άλλοθι στους διαιτητές που πρωταγωνιστούν κάθε εβδομάδα. Ίσως με κάποια τιμωρία των Σέρβων για την ανακοίνωσή τους.

Η Euroleague πλέον, μοιάζει ανήμπορη να κάνει κάτι για αυτή τη λαίλαπα που αλλοιώνει τη διοργάνωση. Γιατί ειδικά με το φετινό ανταγωνισμό, μία νίκη που ετσιθελικά αλλάζει χέρια, ίσως να παίξει ρόλο για προκρίσεις, πλεονέκτημα, πλέι οφ ή πλέι ιν. Η διοργανώτρια σηκώνει τα χέρια ψηλά σα να μην μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη «σαπίλα» και απλά απαιτεί να μη μιλά κανείς για το πρόβλημα. Περιμένοντας πως έτσι θα λυθεί από μόνο του.