Στον Ολυμπιακό η Κριβάσεβιτς

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Ολυμπιακός έκλεισε την 35χρονη (1,96) Σέρβα Τιχάνα Κριβάσεβιτς για να προσθέσει ύψος, εμπειρία και μια επιπλέον λύση στη φροντ λάιν.

Οι ερυθρόλευκοι κινήθηκαν για τη Σέρβα που παίζει στις θέσεις 5-4 και με συντριπτικές διαδικασίες προχώρησαν στην απόκτησή της.

Με τον νέο κανονισμό έχουν δικαίωμα να προσθέσουν όσες κοινοτικές θέλουν χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση άλλης παίκτριας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στην Euroleague women μπορεί να προστεθεί κανονικά και να αγωνιστεί άμεσα ενώ στην Α1 γυναικών υποχρεωτικά πρέπει να παίζουν 4 ξένες, κάτι που σημαίνει πως θα γίνεται rotation.

Η Κριβάσεβιτς έχει υπογράψει το συμβόλαιο της με τον Ολυμπιακό, έχει άμεσα δικαίωμα συμμετοχής και αύριο θα αποφασιστεί αν θα είναι στην 4αδα ξένων που θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό.

Τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην ουγγρική Σοπρόν (6,8 π - 3,6 ριμπ στο Eurocup), ενώ νωρίτερα στη Μπεσίκτας με μέσο όρο 7,7 και 4 ριμπάουντ στο Eurocup.

Φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στην ισπανική Εστουντιάντες με την οποία αγωνίστηκε σε ένα παιχνίδι πριν λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.