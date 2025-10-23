Επίσημο του Μπάτλερ στον Ερυθρό Αστέρα!

Η σερβική ομάδα επισημοποίησε την απόκτηση του Αμερικανού άσου, που είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά τελικά έριξε άκυρο στους «ερυθρόλευκους» για χάρη του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Μπάτλερ ανακοινώθηκε πλέον κι επίσημα από την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, με τον Αμερικανό άσο τις επόμενες ημέρες να ταξιδεύει για το Βελιγράδι ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στον Αστέρα.
Звездаши, добро јутро!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2025
Током претходне ноћи Џеред Батлер је потписао уговор са црвено-белима и после тестова и медицинских провера ставиће се на располагање тренеру Саши
Обрадовићу!
Добро дошао у црвено-белу породицу! 🔴⚪️
Good morning, Crvena zvezda supporters!
Last night,… pic.twitter.com/iijesElL0o