Επίσημο του Μπάτλερ στον Ερυθρό Αστέρα!

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι κι επίσημα ο Τζάρεντ Μπάτλερ!

Η σερβική ομάδα επισημοποίησε την απόκτηση του Αμερικανού άσου, που είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά τελικά έριξε άκυρο στους «ερυθρόλευκους» για χάρη του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Μπάτλερ ανακοινώθηκε πλέον κι επίσημα από την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, με τον Αμερικανό άσο τις επόμενες ημέρες να ταξιδεύει για το Βελιγράδι ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στον Αστέρα.