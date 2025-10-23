Χουγκάζ: «Ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε μετά το -15»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Συγχαρητήρια στην Μπουντούτσνοστ, άξιζε τη νίκη. Αρχίσαμε πολύ άσχημα, βρεθήκαμε δεκαπέντε πόντους πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο κι ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να επιστρέψουμε στον αγώνα.
Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες, αλλά είχαμε προβλήματα με τραυματισμούς. Η ουσία είναι ότι η ομάδα μας πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, να γίνει πιο δυνατή, πιο σκληρή και να επιστρέψει στις νίκες.
Είχαμε δύο αγώνες, με τον Ολυμπιακό κι εδώ και, μέσα σε τέσσερις προπονήσεις, δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί, ώστε να φτάσουμε στις νίκες».