Χουγκάζ: «Ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε μετά το -15»

Ο υπηρεσιακός προπονητής του Πανιώνιου, Κρις Χουγκάζ, μίλησε για την βαριά ήττα των «κυανέρυθρων» από την Μπουντούτσνοστ, τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία της ομάδας σε λίγες ημέρες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στην Μπουντούτσνοστ, άξιζε τη νίκη. Αρχίσαμε πολύ άσχημα, βρεθήκαμε δεκαπέντε πόντους πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο κι ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να επιστρέψουμε στον αγώνα.

Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες, αλλά είχαμε προβλήματα με τραυματισμούς. Η ουσία είναι ότι η ομάδα μας πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, να γίνει πιο δυνατή, πιο σκληρή και να επιστρέψει στις νίκες.

Είχαμε δύο αγώνες, με τον Ολυμπιακό κι εδώ και, μέσα σε τέσσερις προπονήσεις, δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί, ώστε να φτάσουμε στις νίκες».