BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας

Το Βasketball Champions League ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας, η οποία έχει ελληνικό χρώμα. Συγκεκριμένα ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ βρίσκεται στους 5 καλύτερους, με τον Γκαμπονέζο σέντερ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Ζολνόκι, μετρώντας 19 πόντους (6/7 δίποντα, 7/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.
Την υπόλοιπη πεντάδα συμπληρώνουν οι Ράικι ΜακΓκιλ (Λέβιτσε), Χάιμε Φερνάντεθ (Τενερίφη), Ντι Τζέι Χορν (Χαϊδελβέργη) και Φαμπιάν Γουάιτ (Γαλατάσαραϊ).
Your #BasketballCL 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐞𝐞𝐤 - who was your #1? Vote now!— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 16, 2025
🇸🇰 Rickey McGill - Patrioti Levice
🇪🇸 Jaime Fernandez - La Laguna Tenerife
🇩🇪 DJ Horne - MLP Academics Heidelberg
🇹🇷 Fabian White Jr - Galatasaray MCT Technic
🇬🇷 Chris Silva - AEK BC