BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας

Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση κόντρα στην Ζολνόκι και βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα του BCL για την αυτή την εδβομάδα.

Το Βasketball Champions League ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας, η οποία έχει ελληνικό χρώμα. Συγκεκριμένα ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ βρίσκεται στους 5 καλύτερους, με τον Γκαμπονέζο σέντερ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Ζολνόκι, μετρώντας 19 πόντους (6/7 δίποντα, 7/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

Την υπόλοιπη πεντάδα συμπληρώνουν οι Ράικι ΜακΓκιλ (Λέβιτσε), Χάιμε Φερνάντεθ (Τενερίφη), Ντι Τζέι Χορν (Χαϊδελβέργη) και Φαμπιάν Γουάιτ (Γαλατάσαραϊ).