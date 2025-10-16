Γκραντ: «Είμαστε στο 50%, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας» (vid)

Ο Τζέριαν Γκραντ μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν, τόνισε ότι οι «πράσινοι» βρίσκονται στο 50% της φόρμας τους, τονίζοντας ότι έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για την απόδοση της ομάδας: «Το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Καταφέραμε τον στόχο μας, θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα, αλλά είναι μια νίκη. Είναι σημαντικό».

Για το δύσκολο πρόγραμμα και τα πολλά παιχνίδια: «Προσωπικά, μου αρέσει να παίζω. Προτιμώ να παίζω συνεχώς αγώνες παρά να έχω μια ολόκληρη εβδομάδα προπονήσεων».

Για τον Τι Τζέι Σορτς: «Είναι νωρίς ακόμα, είναι καινούργιο μέλος της ομάδας μας, αλλά ξέρουμε πώς του αρέσει να παίζει. Σε κάθε αγώνα προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε να προσαρμοστεί, γιατί θα τον χρειαστούμε».

Για το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας: «Είμαστε περίπου στο 50%. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο θα είμαστε σε πολύ καλύτερη φόρμα και νιώθω ότι θα συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε όλη τη σεζόν».