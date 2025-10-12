MENU
Έτσι επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές:

