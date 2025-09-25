Eurobasket 2005: Πριν από 20 χρόνια «την κούπα την σηκώσαμε μέσα στο Βελιγράδι»

«Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην Ιστορία της».

Οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη, που το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου 2005 ένωσε το παρελθόν με το παρόν, επικράτησαν 78-62, της Γερμανίας, στον τελικό και ανέβασαν το ελληνικό μπάσκετ ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, δεκαοκτώ χρόνια μετά τη στέψη στο ΣΕΦ (1987), δεκαοκτώ χρόνια που τότε είχαν φανεί... αιώνας.

Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2025, είκοσι χρόνια, από το δεύτερο χρυσό μετάλλιο της Εθνικής ανδρών στο μπάσκετ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Έκτοτε, το 1987 δεν είναι πια η μοναδική αναφορά για χρυσό μετάλλιο της Εθνικής ανδρών στο μπάσκετ. Έκτοτε, οι Έλληνες φίλαθλοι μιλούν και για το 2005. Φαινόταν πως δεν θα ξαναρχόταν ποτέ αυτή η ημέρα... του repeat, αλλά ήλθε. Και ήταν αδιαμφισβήτητα η δεύτερη πιο λαμπρή για το ελληνικό μπάσκετ μετά την 14η Ιουνίου 1987. Έναν χρόνο πριν το αργυρό μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ του 2006, στην Σαϊτάμα της Ιαπωνίας.

Περίπου 10.000 Ελληνες έψαλαν τον Εθνικό Υμνο μέσα στο Βελιγράδι, την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του μπάσκετ. Μετά την Αθήνα, ποια άλλη πόλη θα ήταν καλύτερη από το Βελιγράδι για την κατάκτηση της κορυφής; Κακιούζης (Όλε), Παπαλουκάς (Όλε), Σπανούλης (Όλε), Ζήσης (Όλε), Βασιλόπουλος (Όλε), Φώτσης (Όλε), Χατζηβρέττας (Όλε)... ένας ένας κρέμασαν στο στήθος τα μετάλλια.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, συρτάκι είχαν χορέψει οι δώδεκα διεθνείς μας στο κέντρο της «Μπεογκράτσκα Αρένα» κι αμέσως μετά πέταξαν ψηλά τον Ομοσπονδιακό προπονητή, Παναγιώτη Γιαννάκη. Με 22 πόντους ο Θοδωρής Παπαλουκάς αναδείχτηκε MVP του τελικού. Ο τίτλος, όμως του ΜVP του 34ου Ευρωμπάσκετ κατέληξε σε γερμανικά χέρια, στα χέρια του Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος 3.22’’ κάθησε στον πάγκο και χειροκροτήθηκε με διάθεση αναγνώρισης από τους Έλληνες φιλάθλους. Οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Θοδωρής Παπαλουκάς συμπεριελήφθησαν στην καλύτερη πεντάδα του 34ου Ευρωμπάσκετ, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Νοβίτσκι (Γερμανία), Ναβάρο (Ισπανία) και Ντιό (Γαλλία).

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Παναγιώτης Γιαννάκης, σηκώνοντας το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην καριέρα του με την Εθνική Ομάδα, έγραψε το όνομα του στα ρεκόρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο «δράκος», ο οποίος ως αρχηγός της «χρυσής» ομάδας του ΄87 οδήγησε της Ελλάδα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, απέναντι στην ΕΣΣΔ, επέστρεψε ως προπονητής της Εθνικής και μεταλαμπαδεύοντας το ταλέντο, το πάθος και τη δίψα για διάκριση, στα πνευματικά του παιδιά, έγινε ο πρώτος τεχνικός που κατακτά το χρυσό μετάλλιο τόσο ως παίκτης, όσο και ως ομοσπονδιακός τεχνικός.

Μία ημέρα πριν, στις 24 Σεπτεμβρίου 2005, η Εθνική είχε αποκλείσει στον ημιτελικό την μετέπειτα χάλκινη Γαλλία του Τόνι Πάρκερ, σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο παγκόσμιο μπάσκετ. Από το -7, 62-55, 47 δεύτερα πριν τη λήξη, και με την ελληνική ψυχή να «μιλά», η εθνική επικράτησε με 67-66, χάρη σε τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη, μετά από "σπλιτ" και πάσα του Νίκου Ζήση. Οι «μπλε» επιβλήθηκαν της Ισπανίας με 98-68 στον «μικρό τελικό» και κατέκτησαν το πέμπτο χάλκινο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ στην ιστορία τους, 46 χρόνια μετά το τελευταίο.

Η Εθνική Ομάδα του Ευρωμπάσκετ 2005 με αριθμούς ΟΝΟΜΑ ΑΓ. Λ. 2Π. Μ.Ο. 3Π. Μ.Ο. Β. Μ.Ο. Ε.Ρ. Α.Ρ. ΑΣ. Λ. ΚΛ. ΚΟΨ. Π. Μ.Ο. ΖΗΣΗΣ 7 176 20/35 57.1 4/16 25.0 22/29 75.9 1 11 15 13 7 0 74 10.6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 7 161 28/64 43.8 0/0 0.0 12/28 42.9 11 14 5 14 1 1 68 9.7 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ 7 154 19/34 55.9 6/13 46.2 11/19 57.9 2 15 15 16 11 1 67 9.6 ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ 7 156 15/25 60.0 5/23 21.7 6/12 50.0 10 23 3 5 6 0 51 7.3 ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ 7 97 16/30 53.3 0/3 0.0 12/27 44.4 10 10 1 7 5 1 44 6.3 ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ 7 148 6/15 40.0 6/27 22.2 9/12 75.0 3 7 2 6 2 1 39 5.6 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 7 220 7/19 36.8 3/14 21.4 15/22 68.2 10 26 35 16 20 0 38 5.4 ΦΩΤΣΗΣ 7 128 8/15 53.3 4/13 30.8 6/6 100.0 5 15 6 10 5 2 34 4.9 ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ 7 81 10/17 58.8 2/3 66.7 1/6 16.7 5 13 2 6 1 0 27 3.9 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ 7 72 4/12 33.3 1/10 10.0 6/10 60.0 2 6 2 5 2 0 17 2.4 ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ 4 7 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 0 1 1 0 6 1.5 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ - Α΄ ΦΑΣΗ

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ)

16/9-1η ημέρα

Ελλάδα-Γαλλία 64-50

17/9-2η ημέρα

Ελλάδα-Σλοβενία 56-68

18/9-3η ημέρα

Ελλάδα-Βοσνία 67-50

Βαθμολογία (σε 3 αγ.)

Ν-Η Β.

Σλοβενία 3-0 6

ΕΛΛΑΔΑ 2-1 5

Γαλλία 1-2 4

Βοσνία 0-3 3



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ - Β΄ ΦΑΣΗ-20/9

ΕΛΛΑΔΑ-Ισραήλ 67-61



ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ - ΦΑΣΗ ΤΩΝ «8»-22/9

Ρωσία-ΕΛΛΑΔΑ 61-66



ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ - ΦΑΣΗ ΤΩΝ «4»-24/9

ΕΛΛΑΔΑ-Γαλλία 67-66



ΤΕΛΙΚΟΣ - 25/9

ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 78-62





ΟΙ 7 ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2005

Α΄ Φάση-Γ΄ Όμιλος



1η Ημέρα - 16/9/2005

Γαλλία-Ελλάδα 50-64

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 14-32, 34-51, 50-64

Διαιτητές: Λαμόνικα (Ιταλία), Μούχβιτς (Κροατία), Μπάνικα (Ρουμανία)

ΓΑΛΛΙΑ (Κλοντ Μπερζό): Βάις 4, Ζελαμπάλ 7 (1), Ριγκοντό 7, Ζουλιάν 6, Πιετρούς Φ. 5, Πάρκερ 10, Ντιαρά, Πιετρούς Μ. 5, Σμιτ, Ντιό 6, Ζιφά

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 2, Σπανούλης 5 (1), Ζήσης 7, Μπουρούσης, Φώτσης 2, Χατζηβρέττας 9(1), Ντικούδης 6, Τσαρτσαρής 4, Διαμαντίδης 13 (1), Παπαδόπουλος 9, Κακιούζης 7 (1)



2η Ημέρα - 17/9/2005

Ελλάδα-Σλοβενία 56-68

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 27-37, 39-54, 56-68

Διαιτητές: Ντοβινταβίτσιους (Λιθουανία), Μπάνικα (Ρουμανία), Ρίζικ (Ουκρανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς, Σπανούλης 6, Ζήσης 9 (1), Φώτσης 3 (1), Χατζηβρέττας 5, Ντικούδης 3, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης 7 (1), Παπαδόπουλος 15, Κακιούζης 8

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Άλες Πίπαν): Γιούρακ 5, Λάκοβιτς 7, Μπετσίροβιτς 18 (4), Νεστέροβιτς 6, Νάχμπαρ 4, Λόρμπεκ 3, Μίλιτς 11, Μάραβιτς, Σλόκαρ, Μπρέζετς 4



3η Ημέρα - 18/9/2005

Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 67-50

Διαιτητές: Λαμόνικα (Ιταλία), Ντουμπράφκο (Κροατία), Ρίζικ (Ουκρανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 9 (1), Σπανούλης, Ζήσης 5 (1), Μπουρούσης (2), Βασιλόπουλος, Φώτσης 15 (3), Χατζηβρέττας 5 (1), Ντικούδης, Τσαρτσαρής 12 (2), Διαμαντίδης 5, Παπαδόπουλος 10, Κακιούζης 4

ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Μενσούρ Μπαϊράμοβιτς): Πριντς, Όβτσινα 4, Τελέτοβιτς 7 (1), Λέριτς 1, Μπάβτσιτς, Ντόμερκαντ 9, Κοβάτσεβιτς 3 (1), Τουλίκοβιτς, Μρσιτς 3 (1), Χούκιτς 13 (3), Ραντόγεβιτς, Μπαϊράμοβιτς 10



Β΄ Φάση-Προκριματικός Γύρος

20/9/2005

Ελλάδα-Ισραήλ 67-61

Τα δεκάλεπτα: 14-6, 25-14, 49-41, 67-61

Διαιτητές: Λαμόνικα (Ιταλία), Μούχβιτς (Κροατία), Ντοβινταβίτσιους (Λιθουανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 1, Σπανούλης 2, Ζήσης 23 (2), Φώτσης 6, Χατζηβρέττας, Ντικούδης 2, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης 19, Παπαδόπουλος 19 (10ρ.), Κακιούζης 12 (1)

ΙΣΡΑΗΛ (Σβι Σερφ): Χάτζατζ 2, Νισίμ 3 (1), Σασόν 8 (2), Ουότσον, Μάρκοβιτς 9, Σέλεφ, Μπούρστεϊν 6 (2), Ταπίρο 8 (1), Μιζράχι 8 (2), Κοζικάρο, Γκριν 11, Χαλπερίν 6 (2)



Προημιτελικά-Φάση των «8»

22/9/2005

Ρωσία-Ελλάδα 61-66

Τα δεκάλεπτα: 13-2, 33-26, 40-44, 61-66

Διαιτητές: Σάντσα (Ισπανία), Σουτούλοβιτς (Σερβία/Μαυροβούνιο), Μπάνικα (Ρουμανία)

ΡΩΣΙΑ (Σεργκέι Μπάμπκοφ): Χόλντεν 15, Φρίντζον 3 (1), Μοργκούνοφ 5, Σαμοϊλένκο 4, Κριάπα 8 (2), Πασούτιν, Μόνια 2, Κιριλένκο 10 (1), Ζαβρασένκο 4

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 23 (2), Σπανούλης 3, Ζήσης 6, Μπουρούσης, Φώτσης 4, Χατζηβρέττας 9 (1), Ντικούδης 11, Τσαρτσαρής 2, Διαμαντίδης 2, Παπαδόπουλος, Κακιούζης 6 (11ρ.)



ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

24/9/2005

Ελλάδα-Γαλλία 67-66

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 29-30, 44-45, 67-66

Διαιτητές: Γιόβτσιτς (Σερβία/Μαυροβούνιο), Ρίζικ (Ουκρανία), Μούχβιτς (Κροατία)

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 10, Σπανούλης, Ζήσης 11, Φώτσης 4, Χατζηβρέττας 3 (1), Ντικούδης 14, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης 7 (1), Παπαδόπουλος 15, Κακιούζης 3

ΓΑΛΛΙΑ (Κλοντ Μπερζό): Ζελαμπάλ 7 (1), Ριγκοντό 6, Ζιλιάν 2, Πιετρούς Μ. 6 (2), Πάρκερ 20 (2), Πιετρούς Φ. 8, Σμιτ 2, Ντιό 14 (2), Βάις 1



ΤΕΛΙΚΟΣ

25/9/2005

Ελλάδα-Γερμανία 78-62

Διαιτητές: Τσάβες (Αργεντινή), Λαμόνικα (Ιταλία), Μούιβιτς (Κροατία)

Τα δεκάλεπτα: 19-12, 39-32, 64-48, 78-62

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 22 (3), Σπανούλης 1, Ζήσης 13, Φώτσης, Χατζηβρέττας 8 (2), Ντικούδης 8, Τσαρτσαρής 9, Διαμαντίδης 2, Παπαδόπουλος, Κακιούζης 11 (2), Μπουρούσης 4, Βασιλόπουλος.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ντιρκ Μπάουερμαν): Ντεμιρέλ 1, Γκάρετ 2, Γκριν 2, Πέσιτς 2, Βούχερερ 6 (1), Ρόλερ 4, Νικακμπάτζε 2, Σουλτζε 5 (1), Αριγκμπάμπου, Φέμερλινγκ 11, Νοβίτσκι 23 (1), Μάρας 2.



Οι 5 πρώτοι των στατιστικών κατηγοριών στο Ευρωμπάσκετ του 2005

ΠΟΝΤΟΙ

ΑΓ ΠΟΝΤΟΙ Μ.Ο

1. Νοβίτσκι (Γερμανία) 7 183 26.1

2. Ναβάρο (Ισπανία) 6 151 25.2

3. Κιριλένκο (Ρωσία) 4 70 17.5

4. Ρακόσεβιτς (Σερβία/Μαυροβούνιο) 4 65 16.3

5. Γκίριτσεκ (Κροατία) 6 94 15.7



ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ

ΑΓ ΡΙΜΠ. Μ.Ο

1. Κιριλένκο (Ρωσία) 4 47 (14-33) 11.8

2. Νοβίτσκι (Γερμανία) 7 74 ( 9-65) 10.6

3. Κριάπα (Ρωσία) 6 52 (12-40) 8.7

4. Ρέγιες (Ισπανία) 6 46 (19-27) 7.7

5. Πιέτρους (Γαλλία) 7 50 (21-29) 7.1



ΑΣΙΣΤ

ΑΓ ΑΣΙΣΤ Μ.Ο

1. Διαμαντίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 7 35 5.0

2. Γιάριτς (Σερβία/Μαυροβούνιο) 4 17 4.3

3. Μπερνστάιν (Ισραήλ) 4 16 4.0

4. Ρακόσεβιτς (Σερβία/Μαυροβούνιο) 4 16 4.0

5. Ταπίρο (Ισραήλ) 4 16 4.0



ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

ΑΓ ΚΛΕΨ. Μ.Ο

1. Κιριλένκο (Ρωσία) 4 13 3.3

2. Χαγκάγκ (Ισραήλ) 4 12 3.0

3. Ταπίρο (Ισραήλ) 4 12 3.0

4. Διαμαντίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 7 20 2.9

5. Μπετσίροβιτς (Σλοβενία) 6 14 2.3



ΛΑΘΗ

ΑΓ ΛΑΘΗ Μ.Ο

1. Γκίριτσεκ (Κροατία) 6 27 4.5

2. Κριάπα (Ρωσία) 6 23 3.8

3. Μπερνστάιν (Ισραήλ) 4 15 3.8

4. Πλάνινιτς (Κροατία) 5 18 3.6

5. Κιριλένκο (Ρωσία) 4 14 3.5



ΚΟΨΙΜΑΤΑ

ΑΓ ΚΟΨ. Μ.Ο

1. Κιριλένκο (Ρωσία) 4 11 2.8

2. Νοβίτσκι (Γερμανία) 7 13 1.9

3. Ντιό (Γαλλία) 7 9 1.3

4. Μίλισιτς (Σερβία/Μαυροβούνιο) 4 5 1.3

5. Λαβρίνοβιτς (Λιθουανία) 6 7 1.2

Κατάταξη

1. Ελλάδα

2. Γερμανία

3. Γαλλία

4. Ισπανία

5. Λιθουανία

6. Σλοβενία

7. Κροατία

8. Ρωσία