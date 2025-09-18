«Παύλος Γιαννακόπουλος»: Κόντρα στην Παρτιζάν ο Παναθηναϊκός επί αυστραλιανού εδάφους

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί με την Παρτιζάν στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα διεξαχθεί στην Αυστραλία, θα ξεκινήσει την Πέμπτη (18/9). Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί με την Παρτιζάν, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 12:30 και να προβάλλεται από την ΕΡΤ1. Σημειώνεται πως το ματς θα μεταδοθεί και από το ΕΡΤ World ώστε να το παρακολουθήσουν σε όλο τον κόσμο.

Θυμίζουμε πως λίγες μέρες πριν τον αγώνα ο Τζος Γκίντι προπονήθηκε με την πράσινη φανέλα μαζί με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν. Μάλιστα, είχε και συνομιλίες με τους Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ, οι οποίοι του είπαν τα καλύτερα για το «τριφύλλι» και την Ελλάδα.