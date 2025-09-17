ΠΑΟΚ: Ενημέρωση για τον τρόπο παραλαβής εισιτηρίων για τα προκριματικά του BCL

Ο ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του ενημέρωσε τους φιλάθλους του για τον τρόπο παραλαβής των εισιτηρίων για τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με τα εισιτήρια των προκριματικών του Basketball Champions League και τον τρόπο παραλαβής τους για τον πρώτο αγώνα ΠΑΟΚ – SC Derby, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19/9 (21:00) στη Samelyon Arena του Samokov, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τα εξής:

Η παραλαβή των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί την ημέρα του αγώνα, την Παρασκευή 19/9, από ειδικό εκδοτήριο που θα λειτουργήσει αποκλειστικά για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στον περιβάλλοντα χώρο της Samelyon Arena. Το εκδοτήριο θα είναι ανοιχτό δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήρια, θα πρέπει να προσέλθουν στο εκδοτήριο του γηπέδου από τις 19:00, έχοντας μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο για την απαραίτητη ταυτοποίηση.

Σημειώνεται ότι δεν θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια, παρά μόνο σε όσους τα έχουν ήδη προμηθευτεί μέσω της διαδικασίας που έχει ανακοινωθεί.

Η συγκεκριμένη διαδικασία παραλαβής ακολουθεί τις οδηγίες και αποφάσεις των διοργανωτών.

Για τα εισιτήρια των επόμενων αγώνων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μετά τον αγώνα της Παρασκευής».