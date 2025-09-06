«Βόμβα» Χατζόπουλου: «Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ»

Αποκάλυψη... βόμβα από τον Θανάση Χατζόπουλο περί ενδιαφέροντος Αμερικανών για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ!

Όσα είπε στην παρουσίαση του ρόστερ επ' αυτού:

Τα στόματα μένουν κλειστά σε αυτές τις συζητήσεις και αυτή είναι και η αρχή μου. Είμαι σε μια αρκετά δύσκολη θέση, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Μυστακίδης ενδιαφερόμενος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ενδιαφέρον εξ Αμερικής.

Επιτρέψτε μου να μη συνεχίσω τα σχόλια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να σκεφτώ πολύ σοβαρά πως θα τη χειριστώ και πως θα τη φέρουμε εις πέρας. Σε καμία περίπτωση φυσικά, δε θα κόψω τον ΠΑΟΚ από το να ξαναγυρίσει στα μεγαλεία που τον θυμόμαστε.

Θα είναι χαρά για μένα, γιατί εκεί θα έχω εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκα, οπότε θα φύγω περήφανος από την ομάδα και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το έχει αναγνωρίσει» είπε μετά από σχετική ερώτηση.