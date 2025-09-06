Η ανθελληνική στάση που εξέθεσε ανεπανόρθωτα την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η τοξικότητα κι οι εμμονές

Μέσω της εμμονικής πρόθεσης να μη γίνει η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα όπως έχει ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση, στην ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν μπει για τα καλά στο… πετσί του ανθελληνικού τους ρόλους, προσπαθώντας να εκθέσουν όποιον έχει να πει μια καλή κουβέντα για την υποψηφιότητα της Αθήνας. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ανάμεσα στα πολλά ερωτήματα που έθεσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για να δείξει πως… δεν είναι εναντίον της υποψηφιότητας της Αθήνας για το Final Four 2026 -έτσι υποστηρίζει η ίδια κι ας γελάνε όσοι το ακούνε…- υπήρξε μία πραγματικά ανατριχιαστική. Αναφορικά με το πόσο εμμονικά έχουν βαλθεί να μη γίνει η διοργάνωση στο «Telekom Center Athens». Επειδή αντιμετωπίζουν το θέμα με τεράστια τοξικότητα και άσβεστο μίσος.

Το κακό είναι πως τόσο η τοξικότητα όσο και το… μίσος, έστω κι άθελά τους, μετατρέπονται σε ανθελληνικό μένος. Διότι είναι διαφορετικό με τον «μανδύα» της διαφάνειας να προσπαθούν να πείσουν πως δεν πρέπει να γίνει στην Αθήνα το Final Four και κάτι άλλο να παλεύουν να εκθέσουν μέχρι και ανθρώπους που ίσως να θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα ή να έχουν θετική γνώμη προς αυτή.

Αναφερόμαστε στο περίφημο ερώτημα που εξέθεσε ανεπανόρθωτα τους Αγγελόπουλους, τον Λεπενιώτη και συνολικά την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτό που αφορά τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Euroleague Head Coaches Board, Γκόραν Σάσιτς. Ο οποίος (μέσω της EHCB) «ξεγύμνωσε» την ανθελληνική πρακτική της ΚΑΕ του λιμανιού.

Το ερώτημα ήταν το εξής:

«11. Ισχύει ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Euroleague Head Coaches Board, κ. Goran Sasic, εμπλέκεται στην προώθηση της υποψηφιότητας της Αθήνας για το Final Four 2026, επικοινωνώντας με ομάδες προκειμένου να συζητήσει τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις τους απέναντι στην υποψηφιότητα της Αθήνας;».

Η απάντηση της EHCB, ρεζιλεύει τον Ολυμπιακό καθώς ευθέως γνωστοποιείται πως είχε ενημερωθεί ο Λεπενιώτης για το θέμα. Ενώ τονίζουν πως πληρώθηκε ενοίκιο για τη χρήση του ΟΑΚΑ. Όχι πως το αντίθετο θα ήταν μεμπτό για κάποιο λόγο, όμως έφτασε στο σημείο το μπάσκετ να απολογείται στις εμμονές των Αγγελόπουλων ακόμη και για τα αυτονόητα.

Το χειρότερο όλων, είναι άλλο: Σε ποια χώρα του πλανήτη γη, μια ομάδα που εδρεύει στη συγκεκριμένη χώρα, θα έθετε ερωτήματα για να εκθέσει άνθρωπο από το εξωτερικό, επειδή… τόλμησε να πει μια καλή κουβέντα υπέρ της υποψηφιότητας που έθεσε η τοπική κυβέρνηση;

Αυτό ακριβώς κάνει ο Ολυμπιακός αν δεν καταλάβατε. Μέσω ενός ερωτήματος το οποίο απαντήθηκε και εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, πήγε να αφήσει… σκιές για ένα θέμα που έπρεπε να επιβραβεύεται ο Σάσιτς. Αν όντως ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε υπέρ της υποψηφιότητας της χώρας μας για το Final Four, τον φάκελο για την οποία κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση.

Στα άλλα 10 ερωτήματα επιχειρεί να εκθέσει την… King Bet που είναι ανεξάρτητη εταιρία και δεν είχε ούτε έχει κάποια σχέση με ομάδα. Και τελικά αντί εκτεθεί η εταιρία που έφερε στο κάτω κάτω μια τρομερή πρόταση στην Ευρωλίγκα, εκτέθηκε ο Ολυμπιακός.

Εδώ βέβαια η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίρνει το χρήμα του ελληνικού κράτους για το ΣΕΦ, και να προσπαθεί να… βάλει στη θέση του κάποιον ξένο, επειδή θεωρεί -δεν ισχύει τελικά- πως αυτός ενεργεί υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.

Μετά πώς να μην εκνευρίστηκαν στο λιμάνι με την αποκάλυψη του SDNA για την επιστολή με τα ερωτήματα στην Euroleague; Μέσω αυτής άλλωστε, ήρθε και η απάντηση της EHCB η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα τους «ερυθρόλευκους», την ιδιοκτησία τους και φυσικά τον Λεπενιώτη ο οποίος ήταν ενήμερος για τις κινήσεις του Σάσιτς.

Τα επιχειρήματα πια έχουν στερέψει και η αντιπαράθεση μεταξύ των αιωνίων έχει γίνει μονόπρακτο από την πλευρά του Ολυμπιακού. Σε μια σπάνια εκτόξευση τοξικότητας, πυροβολούν το μπάσκετ, την επένδυση τους, τα πόδια τους, διασύρονται στο δικό τους κοινό, κάνουν επίδειξη εμμονής και στο τέλος τους γλεντάνε όλοι στα social media. Ούτε τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα δεν διαβάζουν;